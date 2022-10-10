Білорусь розширила можливості заїзду на свою територію для європейських автоперевізників

Білорусь з 10 жовтня розширила можливості заїзду на свою територію для автоперевізників із країн Євросоюзу – тепер вони можуть оформити дозвіл на заїзд до республіки безпосередньо в підвідомчій Мінтрансу транспортній інспекції.

Про це повідомив Мінтранс Білорусі, передає Інтерфакс-Україна.

"Раніше автоперевізники з країн Євросоюзу могли в'їхати на територію Білорусі для подальшого перечеплення та перевантаження вантажів за дозволами, які передаються білоруською стороною компетентним органам іноземних держав. Тепер автоперевізники можуть додатково звернутися до транспортної інспекції за дозволом на проїзд", – сказано в повідомленні.

У Мінтрансі наголосили, що раніше введений механізм перевантаження або перечеплення вантажів із ЄС зберігається. Також зберігається порядок використання дозволів на проїзд територією Білорусі, переданих білоруською стороною компетентним органам іноземних держав.

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Механізм звернення європейських автоперевізників до білоруської транспортної інспекції опубліковано на сайті Мінтрансу.

Білорусь із 16 квітня ввела заборону на проїзд своєю територією для зареєстрованих в ЄС перевізників у відповідь на діючу з 8 квітня заборону для білоруських і російських автоперевізників на перевезення вантажів територією Євросоюзу, у тому числі транзитом.

Пізніше білоруська влада уточнила, що автомобілі та тягачі, зареєстровані в Європейському Союзі, можуть прямувати до Білорусі через пункти пропуску лише у спеціально встановлені місця для здійснення вантажних операцій та перечіплення. Наразі функціонує 17 спеціально встановлених місць для перевантаження або перечіплення вантажів, що прямують з ЄС.

Білорусь розширила можливості із заїзду європейських автоперевізників одночасно із запровадженням до РФ заборони на здійснення міжнародних автомобільних перевезень вантажів територією країни для транспортних компаній з ЄС, України, Великобританії та Північної Ірландії та Норвегії з 10 жовтня.