Доходи Росії від експорту нафти, газу та вугілля впали у вересні на 14%, – CREA

Росія у вересні 2022 року зменшила доходи від експорту викопного палива порівняно із серпнем приблизно на 14%.

Про це повідомив Центр досліджень енергетики й чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA), передають Порти України.

"Найбільші втрати зазнали експорт газу до Європи та експорт сирої нафти по всьому світі", – йдеться в повідомленні.

Минулого місяця ЄС залишався найбільшим імпортером викопного палива з Росії. При цьому постачання постійно знижувалися з серпня. Експорт трубопровідного газу, нафти та вугілля впав, тоді як експорт СПГ не змінився.

У розрізі країн ЄС стрімко впав імпорт Німеччини через припинення постачань газу газопроводом Nord Stream. Імпорт сирої нафти був в основному стабільним, тоді як у Греції спостерігався стрибок імпорту нафтопродуктів. Франція була основним імпортером СПГ, обсяги якого не змінилися з серпня. Імпорт СПГ в Іспанію впав після різкого зростання в липні-серпні.

Загалом вартість викопного палива, яке Росія експортувала до ЄС після початку вторгнення в Україну, на кінець вересня перевищила 100 млрд євро.

У вересні найбільше зростання доходів Росії від експорту енергоресурсів забезпечили Індія, Китай, Туреччина та Малайзія.

Імпорт Китаєм російської сирої нафти почав падати у вересні, ймовірно, через загальне падіння попиту на нафту. Імпорт Індії продовжує залишатися нижче піку, досягнутого в травні. Імпорт нафти в Малайзію різко зріс наприкінці вересня, як і імпорт СПГ в Японію та вугілля в Південну Корею.

Загалом загальний експорт Росії до країн, що не входять до ЄС, з березня в основному стабільний, тоді як експорт до ЄС скоротився вдвічі, що призвело до загального падіння російського експорту викопного палива на 30% за обсягом.

За даними CREA, Росія за перші 100 днів після повномасштабного вторгнення в Україну експортувала викопних енергоресурсів на 93 млрд євро, Євросоюз імпортував 61% усього обсягу на суму приблизно 57 млрд євро.