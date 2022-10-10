Через російські ракетні атаки на об’єкти, які забезпечують роботу зв’язку, українців просять обмежити споживання мобільного інтернету до мінімуму.

Як повідомляє Державна служба спеціального зв'язку, бажано використовувати фіксовані мережі звʼязку завжди, якщо є така можливість.

Крім того, українців закликають за можливості відмовитись від відео на користь текстових форматів, віддавати перевагу текстовим повідомленням перед дзвінками та відеодзвінками, а також скороти час розмов до мінімуму.

Українців також закликають встановити обмеження трафіку в налаштуваннях застосунків, найменшу роздільну здатність в налаштуваннях відео на Youtube, а також вимкнути режим автоматичного завантаження медіафайлів у месенджерах.

Держспецзв'язку нагадує, що у випадку якщо не працює мережа вашого оператора, можна скористатися національним роумінгом. Крім того, варто завантажити всю необхідну інформацію в памʼять смартфона або записами на папірці.

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Водночас рекомендується підписатись на канали та акаунти в соцмережах служб, які надають допомогу (ДСНС, органи державної та місцевої влади тощо), а також заздалегідь встановити на телефон месенджери, які працюють за принципом рації (Bridgefy, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie), щоб тримати звʼязок у разі, якщо зникне мережа. При цьому радіус роботи таких застосунків залежить від покоління Bluetooth та перешкод для сигналу (до 60-100 м).

Як повідомлялося, масована ракетна атака російських військових призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди мобільним зв’язком у різних регіонах України. Крім того, у ряді регіонів спостерігаються проблеми з електропостачанням.