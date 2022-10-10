Відновлення електропостачання на Львівщині може тривати більше доби, – голова ОВА

Через вранішній ракетний удар РФ на Львівщині тривають перебої з мобільним зв’язком, а частина населених пунктів залишаються без електропостачання. Відновлення живлення може тривати більше 24 годин.

Про це повідомив голова Львовської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Зважаючи на це просимо жителів тих населених пунктів, в яких є електрика, використовувати її лише за нагальної потреби. Прошу максимально зменшити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 – це допоможе пройти критичні навантаження на нашу енергосистему", – написав Козицький.

Він закликав не використовувати електрообігрівачів, бойлерів, посудомийних машин, мікрохвильовок, бо вони належать до найбільш енерговитратних приладів.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.