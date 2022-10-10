Пенсії менше 3000 гривень отримують 4,7 мільйона пенсіонерів, – "Опендатабот"

У першому півріччі 2022 року середня пенсія зросла на 17% у гривні та на 10% у доларовому еквіваленті – 4437 грн або ж 152$ у порівнянні з відповідним періодом тогоріч, однак після зміни курсу національної валюти у липні 2022 середня пенсія становить 121$.

Про це свідчать Пенсійного фонду України, повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Водночас кількість пенсіонерів, які отримують виплати менші за 3000 грн (82$), зменшився з 54% у 2021 році до 43% у 2022 році.

Натомість збільшився відсоток пенсіонерів, які отримують більше 10 000 грн (273$) – до 6,5% у 2022 році.

Від 5000 до 10 000 грн (137-273$) отримують 18,5% пенсіонерів проти 13,5% у першому півріччі минулого року.

При цьому за рік кількість пенсіонерів скоротилась майже на 200 тисяч. Темпи скорочення дещо вщухли: якщо за перше півріччя 2021 року кількість пенсіонерів зменшилась на 1,5%, то у відповідний період 2022 року – на 0,6%.

Загалом станом на липень в Україні обліковувалось 10,78 млн пенсіонерів.

Як повідомлялося, з 1 жовтня в Україні зросте мінімальна пенсія за віком для громадян, які мають повний страховий стаж, а також почнеться виплата щомісячної доплати до пенсії громадянам віком понад 70 років. Для них також встановлюється мінімальна пенсійна виплата на рівні 3000 грн за наявності повного страхового стажу або пропорційно набутому страховому стажу.