БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2315 відвідувачів онлайн
Новини
282 0

Сербія та Угорщина домовилися побудувати нафтопровід для постачання російської нафти

нафта,ембарго

Сербія та Угорщина прийшли до згоди з приводу будівництва нафтопроводу між обома країнами, за якою Белград зможе отримувати нафту, що поставляється Росією до Угорщини.

Про це повідомляє агентство ЕФЕ, передає Інтерфакс-Україна.

"Цей новий нафтопровід дозволить забезпечувати Сербію нафтою, що поставляється нафтопроводом "Дружба", – заявили в угорському уряді.

ЕФЕ зазначає, що поки Сербія отримує частину нафти через Хорватію, проте, на думку угорської сторони, "такий варіант у майбутньому навряд чи буде реальним, враховуючи ухвалені санкції".

Раніше повідомлялося, що Угорщина домоглася того, щоб обмеження ціни на російську нафту не застосовувались до трубопровідних поставок і в екстрених випадках – до морських поставок, а також домоглась виключення ядерної енергетики з нового пакета санкцій ЄС проти Росії.

Нові антиросійські санкції у відповідь на продовження розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України, як повідомила раніше Рада ЄС, передбачають запровадження юридичної бази для реалізації стелі цін на морське транспортування російської нафти третім країнам, а також інші обмеження на морські перевезення сирої нафти та нафтопродуктів на адресу третіх країн.

Автор: 

Угорщина (548) нафта (4753) росія (14103) Сербія (68) нафтопровід (285)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 