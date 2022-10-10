Ціни на яйця почнуть знижуватися на початку листопада, – Мінагрополітики

На сьогодні оптова-відпускна ціна курячих яєць в Україні становить 43 грн за десяток. Проте вже наприкінці жовтня – на початку листопада ціна піде на спад і стабілізується.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

"Через військові дії, знищення птахівничих комплексів, проблеми з логістикою різко скоротилося поголів’я курей та виробництво в цілому. Виробники яєць змушені були продавати продукцію нижче за собівартість. Із вересня відновився сезонний споживчий попит, але кількість поголів’я в областях, в яких традиційно вирощують яєчних курей, ще не відновлено, на це потрібно щонайменше два-три місяці. У результаті на ринку пропозиція яєць знизилась, що спровокувало стрибок цін", – пояснив Висоцький.

Він додав, що вже до кінця жовтня можна буде вийти на зниження і стабілізацію цін на рівні довоєнного часу.

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У Мінагрополітики нагадали, що до початку повномасштабного вторгнення РФ у січні-лютому 2022 року вартість яєць в Україні (за 10 штук) становила близько 35 грн. У травні-червні ціна на них впала нижче собівартості – до 16,5-17 грн. У липні-серпні вона дещо вирівнялася, але залишалася на рівні собівартості й становила 25,5-26 грн.

У вересні – почала знову зростати, протягом місяця повернувшись і навіть досягнувши довоєнної позначки в 30 грн. У жовтні вона збільшилась, у порівнянні з вереснем, ще на 23,5%.

На зростання цін вплинуло кілька факторів. По-перше, сезонність. По-друге, через бойові дії припинили свою діяльність та значно скоротили виробництво ціла низка підприємств.

По-третє, через стрімке падіння цін влітку, які були нижчими від собівартості, в Україні різко скоротилося поголів’я курей, яке поки не відновилося в необхідній кількості. Також, в умовах війни, було частково призупинено інкубацію яйця для отримання молодняку птиці.