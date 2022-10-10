Більшість об’єктів енергетичної інфраструктури відновлять уже сьогодні, – Шмигаль

Уряд України разом із усіма відповідальними відомствами розпочав реалізацію оперативного плану відновлення пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів об’єктів. За попередньою інформацією, більшість об’єктів енергетичної інфраструктури можуть відновити вже сьогодні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Частина запрацює завтра. Уже відновлено енергопостачання в місті Суми, йде процес у Житомирі та Харкові. Введено графік аварійних відключень у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях", – додав Шмигаль.

Він також звернувся з проханням обмежити споживання електроенергії, особливо у вечірні години, на кілька днів, поки йде відновлення та ремонтні роботи.

"За можливості не вмикайте найбільш енерговитратні прилади (електрообігрівачі, бойлери, електроплити, мікрохвильовки, пральні машини, електрочайники, кавоварки, праски). Це зменшить навантаження на нашу енергосистему та дозволить максимально швидко відновити інфраструктуру", – написав Шмигаль.

Як повідомлялося, за даними ДСНС, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Загалом внаслідок обстрілів сталися влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та місті Києві, де виникло понад 30 пожеж.