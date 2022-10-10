"Укргідроенерго" замовило добудову Дністровської ГАЕС за 35,5 мільярда

ПрАТ "Укргідроенерго" 30 вересня замовило Консорціуму "Науково-виробниче об’єднання "Укргідроенергобуд" добудову першої черги та будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС за 35,49 млрд грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

Будівництво третьої черги у складі гідроагрегатів №5-7 до кінця 2028 року коштуватиме 28,79 млрд грн. У тому числі вартістю обладнання складе 17,53 млрд грн, на роботи передбачено 11,26 млрд грн. Договір дозволяє виплату підряднику авансів до 50% вартості будівельних матеріалів та основного гідросилового обладнання, а також до 100% вартості обладнання та виробів.

Добудова першої черги у складі гідроагрегатів №1-3 до кінця 2026 року коштуватиме 6,7 млрд грн. Із яких на роботи припадає 6,31 млрд грн., а на обладнання – лише 380,42 млн грн. У цьому випадку можливі аванси до 80% вартості будматеріалів, обладнання та виробів.

Ці закупівлі провели за переговорною процедурою через відсутність конкуренції з технічних причин.

В обґрунтуваннях вказано, що "Укргідроенергобуд" виграв торги щодо першої черги станції в 2011 році. Потім із ним укладали угоди за переговорними процедурами. Наразі концерн будує одночасно першу й другу черги, що дозволяє виконувати пов’язані між собою технологічно та сумісні будівельні роботи, а тепер почне ще й третю чергу.

Як стверджує замовник, заміна підрядника унеможливить одночасне виконання сумісних і пов’язаних робіт по всіх трьох чергах, що може погіршити якість робіт і сповільнити їх виконання. За його даними , будівельний майданчик неможливо розділити на черги, бо багато конструктивів пов’язані між собою (наприклад, підвідний і відвідний водоводи). Отже, нині немає конкуренції серед будівельних організацій, які б могли виконати всі роботи і взяти на себе гарантійні зобов’язання по будові в цілому та окремих частинах.

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Акціонерами столичного "Укргідроенергобуду" на чолі з Валентиною Зіміною є ПАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж" (далі "Дніпро-СГЕМ"), ТОВ "Науково-технічна компанія Енпаселектро", ПрАТ "Метробуд", ТОВ "ШДСУ" і ТОВ "Інтергідробуд".

Основними акціонерами "Дніпро-СГЕМ" є Олександр Коростильов і Юрій та Михайло Ковальови, а раніше ним було російське ВАТ "ОТЧПТ "Спецгiдроенергомонтаж".

Найбільшою часткою статутного капіталу "НТК Енпаселектро" володіє Юрій Бондаренко – ексдиректор консорціуму. Серед міноритаріїв фірми є Володимир Шевчук, який колись був директором "Дністровської ГЕС", депутатом Чернівецької облради від Партії регіонів і помічником Степана Кубіва як нардепа 8 скликання від партії "Блок Петра Порошенка".

Пакет у розмірі 25% акцій "Метробуду" належить Олегу Токареву – голові наглядової ради АТ "Київметробуд". Крім того, 25% акцій має Ігор Завіновський, який є директором ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" громадянина Росії Івана Шестака. Ще 15% "Метробуду" володіє домініканська фірма T&A Industries Ltd, яка також має 8% акцій "Київметробуду".

"Інтергідробуд" належить Олександру Бартюку і Людмилі Ратушній, а "ШДСУ" – Олександру Дунайському.

Як повідомлялося, генеральний директор компанії Ігор Сирота "Укргідроенерго" раніше заявляв про плани наприкінці цього року розпочати будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5-7 гідроагрегатів. Потужність третьої черги складе 972 МВт.