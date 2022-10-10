Податкова тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів

Державна податкова служба 10 жовтня тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Зазначається, що доступ обмежений у зв’язку з масованими ракетними ударами по всій території України.

Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Раніше російський президент Владімір Путін визнав, що цілями масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об'єкти енергетики та зв'язку.