Податкова тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів
Державна податкова служба 10 жовтня тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів по всій території України.
Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.
Зазначається, що доступ обмежений у зв’язку з масованими ракетними ударами по всій території України.
Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.
Раніше російський президент Владімір Путін визнав, що цілями масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об'єкти енергетики та зв'язку.
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