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Податкова тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів

дпс,служба,дежавна,податкова

Державна податкова служба 10 жовтня тимчасово обмежила доступ до електронних сервісів по всій території України.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Зазначається, що доступ обмежений у зв’язку з масованими ракетними ударами по всій території України.

Як повідомлялося, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Раніше російський президент Владімір Путін визнав, що цілями масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об'єкти енергетики та зв'язку.

Автор: 

Державна податкова служба (339) електронні послуги (91)


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