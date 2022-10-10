Компанія "Газпрому" знизила тиск у вцілілій гілці газопроводу "Північний потік-2"

Оператор "Північного потоку 2" – зареєстрована у Швейцарії дочірня компанія російського "Газпрому" Nord Stream 2 AG – знизила тиск у нитці "В" газопроводу до приблизно 50 бар.

У пресслужбі компанії такі дії пояснили мотивами безпеки, повідомляє російський Інтерфакс.

У Nord Stream 2 AG додали, що подальші кроки будуть визначені за результатами обстеження ниток газопроводу та обговорення із залученими держорганами.

"Газпром" 3 жовтня повідомив, що проводить роботу щодо зниження тиску в нитці "В" газопроводу "Північний потік-2" . Для цього компанія відкачує природний газ, що знаходиться в трубі. "Газпром" запевняє, це має дозволити безпечно провести обстеження цілісності нитки "В", а також знизити потенційні екологічні ризики з огляду на можливі витоки газу.

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Нагадаємо, що 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція безпеки Швеції за результатами огляду місць витоків газу на газопроводах назвала їх причиню підводні вибухи, а також повідомила про докази саботажу. Водночас Росія заявляла про готовність відновити постачання газу до Європи вцілілою гілкою "Північного потоку-2", запустити цей газогін раніше неодноразово пропонував російський президент Владімір Путін.

Наразі розслідування інцидентів із витоком газу з "Північних потоків" ведуть Швеція та Данія. Також, за інформацією Associated Press, очікується формування міжнародної групи для розслідування – за участю, зокрема, Німеччини, Данії та Швеції.