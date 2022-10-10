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Центри надання адмінпослуг Києва сьогодні не працюватимуть

услуги,админуслуги,цпау,цнап

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) міста Києва 10 жовтня не працюватимуть у зв’язку з безпековими обмеженнями.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що сall-центр працюватиме у посиленому режимі.

Сервісні центри Центру комунального сервісу працюють у дистанційному режимі.

Автор: 

робота (863) ЦНАП (40)


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