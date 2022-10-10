Центри надання адмінпослуг Києва сьогодні не працюватимуть

Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи) міста Києва 10 жовтня не працюватимуть у зв’язку з безпековими обмеженнями.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що сall-центр працюватиме у посиленому режимі.

Сервісні центри Центру комунального сервісу працюють у дистанційному режимі.