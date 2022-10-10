БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2366 відвідувачів онлайн
Новини
152 0

Дефіциту пального в Україні немає, – Герус

заправка,азс

В Україні на сьогодні немає дефіциту пального і стояти в чергах на АЗС немає сенсу.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"На АЗС знову утворилися черги, єдина причина цього – емоційне ірраціональне сприйняття ситуації. Сьогодні в першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Зараз абсолютна більшість АЗС працюють", – напсав Герус.

Читайте також: Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

Він додав, що нафтопродуктів у країні достатньо й вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними, зазначив Герус.

Він підкреслив, що дефіциту нафтопродуктів немає, "стояти у чергах на АЗС сенсу немає".

Автор: 

АЗС (1584) дефіцит (448) Герус (268)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 