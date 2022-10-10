Дефіциту пального в Україні немає, – Герус

В Україні на сьогодні немає дефіциту пального і стояти в чергах на АЗС немає сенсу.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус.

"На АЗС знову утворилися черги, єдина причина цього – емоційне ірраціональне сприйняття ситуації. Сьогодні в першій половині дня більшість АЗС дійсно не працювали, але причина цього не відсутність палива, а повітряна тривога. Зараз абсолютна більшість АЗС працюють", – напсав Герус.

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Він додав, що нафтопродуктів у країні достатньо й вони роззосереджені по великій кількості місць зберігання. Ракетних ударів по місцях зберігання нафтопродуктів сьогодні не було, та й такі удари вже не будуть ефективними, зазначив Герус.

Він підкреслив, що дефіциту нафтопродуктів немає, "стояти у чергах на АЗС сенсу немає".