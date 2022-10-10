Відключення електроенергії в Києві та області триватиме близько двох годин, – ДТЕК

У Києві та Київській області тимчасово обмежено електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів. Тривалість відключень становитиме близько двох годин.

Про це йдеться в повідомленні "ДТЕК Мережі".

"Критичні об’єкти соціальної сфери – лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо – забезпечуються електроенергією в повному обсязі. Для збалансування енергосистеми країни, очікується що тривалість відключень буде близько двох годин", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Російський президент Владімір Путін визнав, що цілями масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об'єкти енергетики та зв'язку.