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Відключення електроенергії в Києві та області триватиме близько двох годин, – ДТЕК

электроэнергия

У Києві та Київській області тимчасово обмежено електропостачання частині промислових підприємств та побутових споживачів. Тривалість відключень становитиме близько двох годин.

Про це йдеться в повідомленні "ДТЕК Мережі".

"Критичні об’єкти соціальної сфери – лікарні, метрополітен, рятувальні служби тощо – забезпечуються електроенергією в повному обсязі. Для збалансування енергосистеми країни, очікується що тривалість відключень буде близько двох годин", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Російський президент Владімір Путін визнав, що цілями масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об'єкти енергетики та зв'язку.

Автор: 

електроенергія (4220) ДТЕК (1358)


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