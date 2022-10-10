Через вибух на Керчинському мосту сотні вантажівок не можуть виїхати з Криму

Понад 650 вантажних автомобілів очікують в окупованому Криму переправи на поромах через Керченську протоку після вибуху на мосту.

Про це повідомив голова окупаційної адміністрації Керчі Святослав Брусаков, повідомляє Інтерфакс.

"За останньою інформацією, на стоянці біля поромної переправи знаходяться 509 вантажних автомобілів, на території колишнього аеропорту – близько 150. У рибному порту знаходиться один автобус. І водії, і пасажири чекають на свою чергу переправитися на материкову частину", – написав чиновник.

За даними "Мінтрансу Криму", наразі здійснюють перевезення лише два пороми, найближчим часом планується задіяти ще два. Великовантажні автомобілі перевозять із сортувального майданчика на території колишнього аеропорту Керч. Малотоннажні вантажні авто та пасажири перевозяться з порту Крим.

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Як повідомлялося, після вибуху та пожежі на Керченському мосту 8 жовтня спостерігався морський затор на Чорному та Азовському морях.

Вранці 8 жовтня на автомобільній частині Кримського мосту стався підрив вантажного автомобіля, після чого спалахнули залізничні цистерни з паливом. Внаслідок вибуху впали два прольоти автомобільного полотна гілки, що йде з Краснодара до Керчі. Автомобільна нитка з Керчі на Тамань вціліла.

Рух легкових автомобілів та поїздів мостом відновився ввечері того ж дня, однак вантажівки та автобуси на міст не пускають.