Найскладніший вечір для енергетики: Влада закликає українців обмежити споживання електроенергії (оновлено)

Влада закликає українців зменшити споживання електроенергії у години вечірнього максимального навантаження на енергосистему.

Про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, передає Інтерфакс-Україна.

"З 17:00 до 22:00 максимальне навантаження на енергосистему. Прошу в цей час вимкнути світло та не користуватися електроприладами", – сказав він.

Водночас він зауважив, що загалом ситуація з енергопостачанням у регіонах стабілізується, за винятком Львова, а також Києва та Київської області, де можливі віялові відключення електроенергії.

У пресслужбі "Укренерго" уточнили, що сьогодні у зв’язку із пошкодженням ракетними обстрілами магістральних електромереж Київського регіону НЕК "Укренерго" ввело графік аварійних відключень споживачів у Києві, Чернігові, Черкасах та областях, а також Житомирі. З огляду на це компанія закликає киян не вмикати потужні електроприлади під час вечірнього піку споживання.

"Обмежувати споживання електроенергії найбільше необхідно у вечірні години, коли традиційно спостерігається пік споживання за добу. У зв’язку з цим закликаємо мешканців Київщини та регіонів, де зараз діє графік аварійних відключень, добровільно зменшити споживання електроенергії у вечірні години – з 17:00 до 22:00. Рекомендуємо вмикати потужні побутові електроприлади, такі як пральні машини, бойлери, кондиціонери тощо, лише вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий", – наголосили в "Укренерго".

Своєю чергою голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики, нардеп Андрій Герус заявив, що через завдані російськими ракетами руйнування сьогодні "буде один із найскладніших вечорів для української енергетики". Він також закликав українців заощаджувати електроенергію.

"Вечірній пік споживання у значній мірі пов’язаний із споживанням домогосподарств. Якщо сьогодні ввечері ви зможете використати менше електроенергії, то це суттєво допоможе енергосистемі та зменшить потребу у аварійних відключеннях", – написав Герус у Telegram.

Він уточнив, що найбільш енерговитратними приладами є електрообігрівачі, бойлери, кухонні електроплити, мікрохвильові печі, пральні машини, електричні духові шафи, електрочайники та кавоварки, праски, посудомийні машини, кондиціонери, зарядні пристрої, пилососи, комп’ютери та телевізори.

"Сьогодні ввечері варто мінімізувати використання таких приладів, а натомість користуватися ними вночі або в обідню пору дня. Також більш ощадливе використання освітлення у вечірні години полегшить навантаження на енергосистему. Сьогодні ввечері та наступні кілька днів давайте зробимо все можливе, щоб мінімізувати споживання електроенергії о 18:00-23:00", – закликав Герус.

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Як повідомлялося, за даними ДСНС, внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Загалом внаслідок обстрілів сталися влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.