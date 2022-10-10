Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

У період з 7 по 10 жовтня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 12 копійок – до 26,52 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що 21 копійку збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 25,59-25,81 грн/л. На станціях Socar автогаз здорожчав на 50 копійок – до 26,98 грн/л, на WOG – на 13 копійок, до 27,03 грн/л.

Крім того, на 6-40 копійок здорожчав автогаз у мережах KLO, U.GO, UPG, VostokGaz, Mango "Катрал" і Motto.

Як повідомлялося, імпорт автогазу в Україну впав за рік на 46%.