БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2396 відвідувачів онлайн
Новини
257 0

Великі мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

газ,азс,сжиженный,газовый,автогаз,баллон

У період з 7 по 10 жовтня середня ціна на скраплений газ у мережах АЗС в Україні зросла 12 копійок – до 26,52 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зазначається, що 21 копійку збільшила ціни консолідована мережа "Привату". На її станціях автогаз коштує 25,59-25,81 грн/л. На станціях Socar автогаз здорожчав на 50 копійок – до 26,98 грн/л, на WOG – на 13 копійок, до 27,03 грн/л.

Крім того, на 6-40 копійок здорожчав автогаз у мережах KLO, U.GO, UPG, VostokGaz, Mango "Катрал" і Motto.

Як повідомлялося, імпорт автогазу в Україну впав за рік на 46%.

Автор: 

АЗС (1584) ціни (3412) скраплений газ (1135)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 