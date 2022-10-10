Найбільший шведський забудовник позбувся бізнесу в Росії

Шведська девелоперська група Bonava уклала угоду про продаж своїх дочірніх компаній у Росії за 98 млн євро (1,1 млрд шведських крон).

Як повідомляється на сайті шведської компанії, покупцем її активів стала російська G-Group із Казані.

Очікується, що угоду буде завершено протягом шести місяців після отримання дозволу від російської влади.

Після закриття угоди Bonava припинить всю діяльність у Росії, а її зобов'язання перейдуть до нового власника активів.

"Рішення залишити Росію було прийнято з урахуванням геополітичної ситуації. Було важливо знайти варіант, що враховує безпеку наших співробітників, наших клієнтів та бізнесу в цілому – ця угода враховує всі ці фактори", – прокоментував угоду президент та гендиректор Bonava Петер Валлін.

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Bonava 4 березня заявила про припинення роботи у Росії. За даними російських ЗМІ, земельний банк Bonava у РФ складає близько 16 га, розташованих у різних районах Петербурга, компанія також реалізує проєкт у Всеволожську Ленінградської області, будівництво якого завершиться у 2023 році. Загалом на цих ділянках можна побудувати близько 230 тисяч кв. метрів житла.

Bonava – один із лідерів ринку житлової нерухомості в Північній Європі.

Компанія Bonava створена навесні 2016 року внаслідок виділення в окремий бізнес підрозділу з житлового будівництва холдингу NCC (Швеція). Компанія працює ​​у Швеції, Німеччині, Фінляндії, Данії, Норвегії, Росії, Естонії та Латвії.

У 2021 році чисті продажі компанії становили 1,5 млрд євро. У Росії Bonava має проекти на ринку житлової нерухомості Петербурга та Ленінградської області. Акції та "зелені" облігації Bonava котируються на Стокгольмській біржі Nasdaq.