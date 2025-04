Нобелівську премію з економіки вручили за дослідження фінансових криз

Премію Національного банку Швеції з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля цього року отримали ексголова ФРС Бен Бернанке, а також економісти Дуглас Даймонд та Філіп Дібвіг "за дослідження банків та фінансових криз".

Про це повідомляє Нобелівський комітет.

"Цьогорічні лауреати економічних наук Бен Бернанке, Дуглас Даймонд та Філіп Дібвіг значно покращили наше розуміння ролі банків в економіці, особливо під час фінансових криз, а також способів регулювання фінансових ринків", – йдеться у повідомленні.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond and Philip H. Dybvig "for research on banks and financial crises."#NobelPrize pic.twitter.com/cW0sLFh2sj