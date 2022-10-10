Митники попередили про перебої у роботі пунктів пропуску на кордонах з ЄС і Молдовою

Державна митна служба попередила, що внаслідок російських ракетних ударів можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордонах з країнами Євросоюзу та Молдовою.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"У зв’язку з ворожими обстрілами та пошкодженням об’єктів критичної інфраструктури на заході України, можливі перебої у роботі пунктів пропуску на кордонах з країнами ЄС та Республікою Молдова", – йдеться у повідомленні.

Також митники закликають громадян врахувати дану інформацію під час планування закордонних поїздок.

Нагадаємо, 10 жовтня російська армія завдала масованого обстрілу території України. За даними Міноборони, було випущено понад 80 ракет, з них 45 знищено силами української ППО.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на 11 ранку внаслідок російських ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.