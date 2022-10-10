Проблеми з електропостачанням через російські обстріли зберігаються у 15 областях, – ДСНС (оновлено)

Внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.

Увечері понеділка у ДСНС уточнили, що станом на 17:00 частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Тернопільській областях та у м. Київ.

За оновленими даними, загинуло 11 осіб, травмовано – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків. До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін визнав, що цілями масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об'єкти енергетики та зв'язку.