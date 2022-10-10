Проблеми з електропостачанням через російські обстріли зберігаються у 15 областях, – ДСНС (оновлено)
Внаслідок масованих російських ракетних ударів електропостачання відсутнє у Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській та Тернопільській областях.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, внаслідок обстрілу сталось влучання по об’єктах критичної інфраструктури (переважно об’єкти енергопостачання) у 8 областях та м. Києві, де виникло понад 30 пожеж.
Увечері понеділка у ДСНС уточнили, що станом на 17:00 частково порушено електропостачання у 15 областях: Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Харківській, Сумській, Тернопільській областях та у м. Київ.
За оновленими даними, загинуло 11 осіб, травмовано – 89. Усього пошкоджено 117 об’єктів, з них 35 житлових будинків. До гасіння пожеж та аварійно-рятувальних робіт залучено понад 1 тис. осіб та близько 120 одиниць техніки ДСНС.
Як повідомлялося, раніше російський президент Владімір Путін визнав, що цілями масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об'єкти енергетики та зв'язку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль