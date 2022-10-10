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Нацбанк повідомив про графік роботи банків на День захисників і захисниць

нбу,нацбанк

У період дії воєнного стану в Україні скасовані cвяткові дні, передбачені Кодексом законів про працю України.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

Відповідні норми містить Закон України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Враховуючи норми цього закону, а також дію воєнного стану, святковий день 14 жовтня – День захисників і захисниць України, що припадає на п’ятницю, є звичайним робочим днем, зокрема для банківської системи", – йдеться у повідомленні.

Так, система електронних платежів (СЕП) та система кількісного обліку депозитних сертифікатів СЕРТИФ 14 жовтня 2022 року працюватимуть у звичайному режимі.

Автор: 

банки (6939) НБУ (9233) День захисників і захисниць України (4)


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