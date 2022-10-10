БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2500 відвідувачів онлайн
Новини
147 0

"Укрзалізниця" повідомила про затримку понад 30 поїздів

уз,укрзалізниця

"Укрзалізниця" попередила, що наразі із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів, ще 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що час затримки поїзда оперативно можна дивитись на сайті https://uz-vezemo.com, а також в розділі "онлайн-табло" в чат-ботах Укрзалізниці та в застосунку.

Також зазначається, що Київський залізничний вокзал відкритий для пасажирів на вхід та вихід, посадка та висадка пасажирів відбувається за графіком.

У партнерстві з World Central Kitchen на столичному вокзалі вже годують пасажирів. Зазначається, що пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі.

Автор: 

потяг (1289) Укрзалізниця (4740)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 