"Укрзалізниця" повідомила про затримку понад 30 поїздів
"Укрзалізниця" попередила, що наразі із затримкою до 30 хвилин рухаються 14 поїздів, ще 24 рейси рухаються із затримкою від 30 хвилин і більше.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Зазначається, що час затримки поїзда оперативно можна дивитись на сайті https://uz-vezemo.com, а також в розділі "онлайн-табло" в чат-ботах Укрзалізниці та в застосунку.
Також зазначається, що Київський залізничний вокзал відкритий для пасажирів на вхід та вихід, посадка та висадка пасажирів відбувається за графіком.
У партнерстві з World Central Kitchen на столичному вокзалі вже годують пасажирів. Зазначається, що пасажири всіх рейсів, які прибудуть сьогодні після комендантської години, зможуть залишитись на ніч на вокзалі.
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