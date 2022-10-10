Путін визнав сплановану ракетну атаку на об’єкти енергетики та зв’язку в Україні

Однією із свідомих цілей масованих ракетних ударів по Україні 10 жовтня були об’єкти енергетики та зв’язку.

Про це російський президент Владімір Путін заявив на нараді з постійними членами Радбезу РФ, повідомляє пресслужба Кремля.

"Сьогодні вранці за пропозицією Міністерства оборони та за планом Генерального штабу Росії завдано масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного, морського та наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України", – сказав Путін.

За його словами, масовані російські ракетні удари стали відповіддю на вибух на мосту в окупований Крим, у причетності до організації якого він звинуватив українські спецслужби.

Путін також заявив, що "спецслужби України здійснили також уже три терористичні акти проти Курської АЕС Росії, неодноразово підриваючи лінії високого класу напруги електростанції", а також звинуватив Україну у "спробі підриву на одній із ділянок газотранспортної системи "Турецький потік".

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Як повідомлялося, вранці у понеділок Росія завдала масованого ракетного обстрілу по всій території України. Внаслідок влучання ракет частина регіонів знаходиться без електропостачання.

За даними командування Повітряних сил Збройних сил України, з 6:00 російські окупанти атакували мирні міста України з усіх напрямків ракетами різних типів, зокрема з акваторії Чорного моря та Каспійського регіону.

Усього станом на 11:40 російські окупанти випустили понад 80 ракет, з яких ППО ЗС ЗСУ спільно з підрозділами ППО Сухопутних військ збили близько 45 ракет.

Крім того, протиповітряною обороною знищено 9 із 12 дронів-камікадзе "Shahed-136".