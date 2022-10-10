У Києві та області застосовують графіки аварійного відключення електропостачання, – Кличко

Унаслідок обстрілів росіянами об’єктів критичної інфраструктури, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Крім того, частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та області.

"Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми", – наголосив він.

Також Кличко додав, що "Київводоканал" працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Водночас тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.

Нагадаємо, 10 жовтня російська армія завдала масованого обстрілу території України. За даними Міноборони, було випущено понад 80 ракет, з них 45 знищено силами української ППО.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на 11 ранку внаслідок російських ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.