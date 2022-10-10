БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2500 відвідувачів онлайн
Новини
2 235 8

У Києві та області застосовують графіки аварійного відключення електропостачання, – Кличко

электричество,свет,электроэнергия

Унаслідок обстрілів росіянами об’єктів критичної інфраструктури, застосовуються графіки аварійного відключення електропостачання споживачам у Києві та Київській області.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у Telegram.

Крім того, частково обмежене електропостачання промисловим клієнтам та частині побутових клієнтів Києва та області.

"Енергетики разом з рятувальними службами роблять все необхідне, щоб максимально швидко відновити нормальну роботу енергосистеми", – наголосив він.

Також Кличко додав, що "Київводоканал" працює в центрі столиці над ліквідацією пошкодженої водопровідної мережі. Водночас тиск у мережі вже нормалізували і споживачам забезпечене водопостачання.

Нагадаємо, 10 жовтня російська армія завдала масованого обстрілу території України. За даними Міноборони, було випущено понад 80 ракет, з них 45 знищено силами української ППО. 

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на 11 ранку внаслідок російських ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.

Автор: 

Київ (4669) Київська область (285) електроенергія (4220)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І де той граХВік?
показати весь коментар
10.10.2022 15:29 Відповісти
В Києві є гаряча вода в будинках?
показати весь коментар
10.10.2022 16:13 Відповісти
нашо воно тобі?
показати весь коментар
10.10.2022 19:24 Відповісти
Через гарні прогулянки вчора перенесли банний день на сьогодні. А колодязна вода з середини дня дітям не до вподоби😩.
Вже вияснили)
показати весь коментар
10.10.2022 23:16 Відповісти
У києві є поц Кличко
показати весь коментар
10.10.2022 19:35 Відповісти
Не знаю, хто як, а я його поважаю)
показати весь коментар
10.10.2022 23:19 Відповісти
який незважаючи на спротив зєльоной шобли організував тероборону Києва

і навіть знайшов час шоб тебе насадіть на бутилку!
показати весь коментар
11.10.2022 10:35 Відповісти
ТАК ПОСТАВЬ ЭЛЕКТРИКА САНТЕХНИКОМ, А САНТЕХНИКА ЭЛЕКТРИКОМ !!! ДЕБИЛ КОНЧЕННЫЙ !!!
показати весь коментар
11.10.2022 03:27 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 