В Україні фіксують перебої з мобільним інтернетом та зв’язком, трафік упав на 17% (оновлено)
Масована ракетна атака російських військових призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди мобільним зв’язком у різних регіонах України.
Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’зку.
Наголошується, що нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.
"Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку. Доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України.
Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів є проблеми з доступністю мобільного зв'язку.
За інформацією сервісу NetBlocks, що відстежує кібербезпеку, інтернет-трафік в Україні впав на 17% через ракетні удари, передає LIGA.net.
Підключення українських користувачів до інтернету впало до 83% від звичайного рівня.
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