В Україні фіксують перебої з мобільним інтернетом та зв’язком, трафік упав на 17% (оновлено)

Масована ракетна атака російських військових призвела до перебоїв із мобільним інтернетом і подекуди мобільним зв’язком у різних регіонах України.

Про це повідомляє пресслужба Держспецзв’зку.

Наголошується, що нестабільна робота мереж пов'язана з пошкодженням інфраструктури як безпосередньо операторів, так і підприємств енергетичного сектору.

"Наразі й оператори, і представники екстрених служб докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електроживлення та стабільного мобільного зв'язку. Доступ українців до зв'язку – серед пріоритетів держави", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Національний центр оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій фіксує перебої в роботі базових станцій мобільних операторів у низці регіонів України.

Зокрема, перебої з доступністю мобільного інтернету зафіксовано зараз у Хмельницькій, Львівській, Полтавській області, Харкові, Житомирі. Ще у низці населених пунктів є проблеми з доступністю мобільного зв'язку.

За інформацією сервісу NetBlocks, що відстежує кібербезпеку, інтернет-трафік в Україні впав на 17% через ракетні удари, передає LIGA.net.

Підключення українських користувачів до інтернету впало до 83% від звичайного рівня.