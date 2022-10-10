"Укрзалізниця" призначила додатковий поїзд із Запоріжжя до Києва

У відповідь на підвищений попит "Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд сполученням Запоріжжя-Київ, а також додає 10 вагонів до поїзда сполученням Запоріжжя-Київ-Івано-Франківськ.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" оперативно реагує на підвищений пасажирський попит із Запоріжжя і призначає додатковий поїзд №272 Запоріжжя-Київ. Крім того, додано 10 вагонів до поїзда №750 Запоріжжя-Київ-Івано-Франківськ", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що приміські поїзди на Львівщині, в Конотопському регіоні та на Харківщині рухаються із затримками у зв’язку зі знеструмленням контактної мережі.

Приміські рейси, що прямують через Лозову, обмежено до станції Самійлівка.