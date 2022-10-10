У ЄС пообіцяли додаткову військову допомогу Україні

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що європейський Союз найближчим часом надасть Україні нову військову допомогу.

Про це він наголосив у Twitter.

"Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найрішучішим чином. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС уже в дорозі", – зазначив дипломат.

Як відомо, 10 жовтня російська армія завдала масованого обстрілу території України. За даними Міноборони, було випущено 83 ракети, з них 43 знищено силами української ППО. У ДСНС повідомляють про 8 загиблих та 36 поранених.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на 11 ранку внаслідок російських ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.