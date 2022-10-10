У ЄС пообіцяли додаткову військову допомогу Україні
Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що європейський Союз найближчим часом надасть Україні нову військову допомогу.
Про це він наголосив у Twitter.
"Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найрішучішим чином. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС уже в дорозі", – зазначив дипломат.
Як відомо, 10 жовтня російська армія завдала масованого обстрілу території України. За даними Міноборони, було випущено 83 ракети, з них 43 знищено силами української ППО. У ДСНС повідомляють про 8 загиблих та 36 поранених.
Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на 11 ранку внаслідок російських ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.
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Друга стратегія, самим формувати події на росії. Інструмент санкції-фьючерси аля Wellerman, які направленні на наступника путіна. "Прикол" в тому, що путінська росія недоімперія... відповідно й "інстументи" треба вибирати згідно ситуації.
Ні по першій, ні по другій стратегії Захід сам не проводить планування на перед, по факту.
zn.ua
Євросоюз закликає до «діалогу» з Росією в проекті резолюції ООН про засудження російської анексії окупованих територій України. В документі, датованому 7 жовтня, сказано, що країни ООН і міжнародні організації повинні підтримати мирне завершення війни «шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва і інших мирних засобів».
Про це пише EUObserver, журналісти якого бачили документ. Оригінальний проект резолюції був складений 4 жовтня і містив більш розмиті тези про підтримку заходів для «деескалації». В новому тексті немає жодних прямих згадок про Крим, який Росія анексувала в 2014 році.
А щодо захисту важливим об'єктів критичної інфраструктури, то ви абсолютно праві.