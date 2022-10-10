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Новини
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У ЄС пообіцяли додаткову військову допомогу Україні

боррель

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що європейський Союз найближчим часом надасть Україні нову військову допомогу.

Про це він наголосив у Twitter.

"Глибоко шокований нападами Росії на мирних жителів у Києві та інших містах України. Таким діям не місце в 21 столітті. Я засуджую їх найрішучішим чином. Ми з Україною. Додаткова військова підтримка з боку ЄС уже в дорозі", – зазначив дипломат.

Як відомо, 10 жовтня російська армія завдала масованого обстрілу території України. За даними Міноборони, було випущено 83 ракети, з них 43 знищено силами української ППО. У ДСНС повідомляють про 8 загиблих та 36 поранених. 

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, станом на 11 ранку внаслідок російських ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.

Автор: 

допомога (1519) Євросоюз (5069)


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коли? до слідуючого нового року?
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10.10.2022 13:56 Відповісти
Дадут 2 гаубицы и 5 бронемашин.:и воюйте ими против российских ракет,самолетов,танков,ударных беспилотников
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10.10.2022 14:13 Відповісти
Пообіцяли , подумают , соберутся, все я спокоен, то что люди , дети , под завалами то куйня , проблема собрать консилиум. Этот ***** куярит ракетами, а там ответ ,пообіцяли , подумаем.
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10.10.2022 14:39 Відповісти
Європейський Союз - найаморфніша контора... вона колись сама себе знищить.
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10.10.2022 14:41 Відповісти
ЄС, та Заходу загалом, в цій ситуації треба вже давно задуматися про "гру за своїми правилами" - в Британії та США знають, що це таке. Зараз є дві стратегії. Перша- це йти за подіями на фронті України. Сценарії закінчення війни - чи холодним миром (путін сам вивидить війська - малоймовірний), чи гарячим миром (Україна сама виходить на кордон 1991, без припинення бойових дій, із непередбачуваними процесам на росії...).

Друга стратегія, самим формувати події на росії. Інструмент санкції-фьючерси аля Wellerman, які направленні на наступника путіна. "Прикол" в тому, що путінська росія недоімперія... відповідно й "інстументи" треба вибирати згідно ситуації.

Ні по першій, ні по другій стратегії Захід сам не проводить планування на перед, по факту.
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10.10.2022 15:14 Відповісти
Навіть збільшення постачання зброї йде тільки тоді, коли Україна йде на жертви. Правда? Правда! Не кажучи про якість - історія із "Леопардами"...
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10.10.2022 15:18 Відповісти
А ось, які реальні дії ЄС у підтримці, до яких має відношення Боррель... а що можна всидіти на двох стільцях? Звичайно, лохотрон в ООН...

zn.ua

Євросоюз закликає до «діалогу» з Росією в проекті резолюції ООН про засудження російської анексії окупованих територій України. В документі, датованому 7 жовтня, сказано, що країни ООН і міжнародні організації повинні підтримати мирне завершення війни «шляхом політичного діалогу, переговорів, посередництва і інших мирних засобів».

Про це пише EUObserver, журналісти якого бачили документ. Оригінальний проект резолюції був складений 4 жовтня і містив більш розмиті тези про підтримку заходів для «деескалації». В новому тексті немає жодних прямих згадок про Крим, який Росія анексувала в 2014 році.
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10.10.2022 16:01 Відповісти
Пока зеленая поросль не прекратит саботаж призыва,и не раздаст оружие и ПЗРК теробороне,поставив их в оцепление инфраструктурных обьектов,нас ждут суровые времена!!Так и будеш Шмыгаль бегать устанавливать сгоревшие трансформаторы.Сегодня промедление с этим смерти подобно,ведь Запад не спешит не то что небо закрывать а просто смеется над нами дав ОДНУ!!!!!! ПВО установку Айрис.
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10.10.2022 16:41 Відповісти
Щодо Айрис, одну батарею, а не одну установку, і хто мішав владі розвивати власний оборонний комплекс?
А щодо захисту важливим об'єктів критичної інфраструктури, то ви абсолютно праві.
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10.10.2022 18:44 Відповісти

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