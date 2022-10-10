Єврокомісія продовжила дію механізму тимчасового захисту для українських біженців ще на рік

Європейська комісія ухвалила рішення продовжити ще на один рік дію Директиви тимчасового захисту, яка надає українцям, змушеним залишити країну через війну, яку веде Росія, низку прав, зокрема, на роботу, житло, освіту, медичну допомогу.

Про це у понеділок у Брюсселі повідомила європейська комісарка з питань внутрішніх справ Ілва Йохансон, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні вранці ми прокинулися, почувши, як падають бомби на Київ, Одесу, Львів та інші міста. Це лише демонструє, наскільки важливо продовжувати надавати підтримку Україні та демонструвати солідарність із українцями. Тому сьогодні маю два оголошення. Я хочу оголосити, що Директива про тимчасовий захист продовжена до березня 2024 року. Те, що ми побачили сьогодні вранці, також дає змогу чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо вітати всіх, кому доведеться їхати до ЄС", – анонсувала єврокомісар.



Друге оголошення Йоханссон зробила для тих українців, які планують повернутись додому на тривалий період часу.

"Коли ви вирішите поїхати в Україну, а потім ситуація несподівано зміниться, і вам знову доведеться виїжджати з країни, ЄС завжди вас прийме і продовжить захищати", – окреслила вона суть другого рішення.



Єврокомісарка пояснила, що відповідно до чинних правил, у разі повернення біженців з ЄС додому на тривалий період, статус біженця втрачає чинність, і людина має вийти з реєстру Директиви про тимчасовий захист".

"Але багато хто з біженців бояться вийти з реєстру, бо їм, можливо, знову доведеться знову тікати, і ми це розуміємо. Тому ми вирішили, що вам не потрібно виходити з реєстру – ви можете залишити за собою документи про тимчасовий захист, які ви отримали. Все, що ви повинні зробити, так це повідомити національні або місцеві органи влади за місцем знаходження, що ви повертаєтеся в Україну. Але вам не потрібно віддавати вашу картку і ви можете залишити за собою реєстрацію", – повідомила Йоханссон.



Вона нагадала, що з початку вторгнення ЄС надав захист усім, хто їде до ЄС, активізувавши в березні 2022 року дію Директиви про тимчасовий захист. Наразі нею користуються 4 млн осіб.