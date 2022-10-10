Російські військові пошкодили 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах та Києві, – Шмигаль

Станом на 11 годину ранку внаслідок російських ударів пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Зараз частина областей знеструмлені. Потрібно бути готовими до тимчасових перебоїв зі світлом, водопостачанням, зв'язком. Головна мета цих воєнних злочинців посіяти паніку, налякати, залишити українців без світла й тепла. Всі служби працюють на місцях, ми оперативно відновлюємо нашу інфраструктуру", – додав він.

Очільник уряду також подякував рятувальникам, медикам та енергетикам, які під обстрілами рятують людей та відновлюють живлення міст.

За словами Шмигаля, по країні було випущено 70 ракет, сили ППО збили понад 40.

Як повідомлялося, "Укренерго" попередило про можливі перебої з енергопостачанням внаслідок ударів росіян.