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Акції "Газпрому" на Московській біржі обвалилися на 30%

газпром

Акції російського "Газпрому" на відкритті торгів на Московській біржі впали на 29,74%, до 137,1 рубля.

Через це Мосбіржа оголосила дискретний аукціон з акцій компанії, повідомляє "Медуза".

Дискретний аукціон – це особливий режим торгів, який замінює їхнє припинення, щоб запобігти маніпулюванню ринковими цінами.

На початку минулого тижня акції "Газпрому" також знижувалися. Експерти називали основною причиною ушкодження газогонів "Північного потоку".

Автор: 

акція (329) біржа (528) Газпром (2553)


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Вистріл собі в ногу русні (підірвати свої газогони) - значить вистріл, і ніяк інакше .

Маньяк путлер веде себе неадекватно - ріже сук на якому тримається його "влада".
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10.10.2022 14:11 Відповісти
Странно, что, пока, так мало... Не слышал, чтоб акции террористических организаций где-то торговались...
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10.10.2022 16:07 Відповісти
ще б тектонічна плита під московю обвалилася , бло би найс
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03.11.2022 23:15 Відповісти

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