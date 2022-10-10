Акції "Газпрому" на Московській біржі обвалилися на 30%

Акції російського "Газпрому" на відкритті торгів на Московській біржі впали на 29,74%, до 137,1 рубля.

Через це Мосбіржа оголосила дискретний аукціон з акцій компанії, повідомляє "Медуза".

Дискретний аукціон – це особливий режим торгів, який замінює їхнє припинення, щоб запобігти маніпулюванню ринковими цінами.

На початку минулого тижня акції "Газпрому" також знижувалися. Експерти називали основною причиною ушкодження газогонів "Північного потоку".