Акції "Газпрому" на Московській біржі обвалилися на 30%
Акції російського "Газпрому" на відкритті торгів на Московській біржі впали на 29,74%, до 137,1 рубля.
Через це Мосбіржа оголосила дискретний аукціон з акцій компанії, повідомляє "Медуза".
Дискретний аукціон – це особливий режим торгів, який замінює їхнє припинення, щоб запобігти маніпулюванню ринковими цінами.
На початку минулого тижня акції "Газпрому" також знижувалися. Експерти називали основною причиною ушкодження газогонів "Північного потоку".
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Маньяк путлер веде себе неадекватно - ріже сук на якому тримається його "влада".