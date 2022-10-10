"Укренерго" попередило про можливі перебої з енергопостачанням внаслідок ударів росіян

Унаслідок ударів російських військових по об’єктах критичної інфраструктури України НЕК "Укренерго" попереджає про можливі перебої з енергоживленням.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням". – йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.

Як відомо, внаслідок ударів окупантів 10 жовтня перебої зі світлом фіксували у Києві, Львові, Харкові, Хмельницькому та Сумах.