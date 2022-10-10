"Укренерго" попередило про можливі перебої з енергопостачанням внаслідок ударів росіян
Унаслідок ударів російських військових по об’єктах критичної інфраструктури України НЕК "Укренерго" попереджає про можливі перебої з енергоживленням.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Ворог здійснює ракетну атаку на енергетичні об'єкти та цивільну критичну інфраструктуру. В містах та населених пунктах можливі перебої з енергоживленням". – йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що енергетики оперативно застосовують резервні схеми живлення та працюють над усуненням пошкоджень.
Як відомо, внаслідок ударів окупантів 10 жовтня перебої зі світлом фіксували у Києві, Львові, Харкові, Хмельницькому та Сумах.
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