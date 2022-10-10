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У Києві після вибухів призупинили рух по всіх лініях метро (оновлено)

метро,київ

Вранці після серії вибухів у Києві призупинили рух поїздів червоною лінією столичного метрополітену. Пізніше поїзди зупинили по всій підземці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Рух поїздів на всіх лініях метрополітену призупинено, водночас підземні станції працюють як укриття! Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні. 

Як відомо, вранці 10 жовтня у декількох районах Києва пролунали вибухи. За даними ДСНС, постраждали понад 30 людей

Автор: 

Київ (4669) Метрополітен (608)


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