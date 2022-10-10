Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними, – Міненерго
Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов’язань, термін яких спливає 30 жовтня, що передбачає збереження чинних тарифів на електроенергію для населення.
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.
"Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними", – сказав він у коментарі агентству.
За словами міністра, Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб, зокрема, мати можливість зберегти тарифи.
Як повідомлялося, побутові споживачі наразі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.
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