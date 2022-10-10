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Тарифи на електроенергію для населення залишаться незмінними, – Міненерго

свет

Міністерство енергетики працює над продовженням спецзобов’язань, термін яких спливає 30 жовтня, що передбачає збереження чинних тарифів на електроенергію для населення.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Для людей нічого не зміниться. Тарифи залишаться незмінними", – сказав він у коментарі агентству.

За словами міністра, Міненерго опрацьовує певні зміни до моделі ПСО, щоб, зокрема, мати можливість зберегти тарифи.

Як повідомлялося, побутові споживачі наразі платять за електроенергію 1,44 грн/кВт-год за місячного споживання 250 кВт-год включно та 1,68 грн/кВт-год за обсягів, що перевищують 250 кВт-год.

Автор: 

тарифи (1295) електроенергія (4220) Галущенко (205)


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