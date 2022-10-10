Новий пакет санкцій проти РФ дозволить ЄС карати компанії та людей з третіх країн, – Bloomberg

Завдяки новому пакету санкцій проти РФ Євросоюз отримає можливість карати людей та організації з третіх країн, які допомагають Москві ухилятися від обмежувальних заходів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пакет, ухвалений державами-членами минулого тижня, включає повноваження складати список "фізичних або юридичних осіб, організацій або органів", які сприяють обходу санкцій ЄС. Їм можуть заморозити активи на території Євросоюзу, а також заборонити в’їзд.



Заходи можуть стосуватися тих, хто, наприклад, імпортує заборонені російські товари в ЄС через третю країну, приховуючи їх справжнє походження, або експортує заборонені товари до РФ.



За словами співрозмовників видання, це також потенційно може дозволити блоку накладати санкції на громадян ЄС, які допомагають іншим ухилятися від обмежень.



Зазначається, що людям і компаніям, що базуються в ЄС, ймовірно, буде важко вести бізнес з будь-якою юридичною чи фізичною особою, що потрапила під санкції, додаючи новому пакету санкцій елемент стримування.



"Ми зможемо включити в список осіб, якщо вони обходять наші санкції. Якщо вони купують товари в Європейському Союзі, везуть їх до третіх країн, а потім до Росії – це буде обхід наших санкцій, і ці особи можуть бути включені до списку", – зазначила президентка Єврокомісії урсула фон дер Ляєн.



Крім того, комісія працює над законодавством, яке дозволить конфіскувати активи, які перебувають під санкціями. Чинні правила передбачають лише їх заморожування, а законна можливість конфіскувати активи може відкрити двері для використання цих коштів у післявоєнній відбудові України.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.