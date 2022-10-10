Німеччина передасть Україні зимову військову форму в новому пакеті допомоги на 11 мільйонів євро, – ЗМІ

Федеральний уряд Німеччини підготував черговий пакет допомоги для українських військовослужбовців у розмірі 11 млн євро, який допоможе підготуватися їм до зими.

Про це з посиланням на джерела повідомляє Spiegel, передає Європейська правда.

Зазначається, що до пакету допомоги входять 100 тис. одиниць бушлатів та іншого зимового одягу, 100 наметів із опаленням, сотні мобільних електрогенераторів та комплексні сухпайки.

Ще наприкінці літа міністр оборони України Олексій Резніков звернувся до генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з проханням терміново надати зимове спорядження для потреб Збройних Сил України, зокрема зимову форму для 200 тис. солдатів.

Після цього стало відомо, що із зимовою військовою формою Україні допоможуть Данія, Литва та низка інших членів Альянсу. За попередніми даними штаб-квартири НАТО, наразі можна покрити близько 50% визначених Україною потреб.

Раніше повідомлялося, що Європарламент закликав країни ЄС збільшити обсяги військової допомоги Україні, а також посилити санкційний тиск на Росію.

Як повідомлялося, 6 жовтня Рада Євросоюзу затвердила восьмий пакет санкцій проти Росії, який включає додаткові обмеження на імпорт російських товарів з постачання до Росії послуг та технологій, а також вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на транспортування російської нафти морем.