Євросоюзу стає дедалі важче запроваджувати санкції проти Росії, – прем’єрка Естонії

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас вважає, що через "втому від війни" та "внутрішні проблеми, що даються взнаки" в Європейському Союзі все важче зберігати єдність щодо санкцій проти Росії.

Про це Каллас розповіла в інтерв’ю The Telegraph, передає Європейська правда.

"Стає все важче й важче запроваджувати санкції (в Європейському Союзі, – ред.), і залишилося не так багато елементів, на які ми можемо накласти санкції. У цьому проблема", – сказала Каллас.

Водночас естонська прем’єрка вважає необхідним продовжувати тиск на Росію з тим, щоб вона не вирішила поширити загарбання на інші країни.

"Після України він (Путін, – ред.) поклав око на Молдову. Він націлився на Грузію, він націлився на країни Балтії. Він цього, власне, й не приховував. Єдиний спосіб зупинити це – допомогти Україні виграти цю війну", – вважає Каллас.

Раніше прем’єр-міністерка Естонії заявила, що Росія може використати ухилянтів, які зараз тікають від мобілізації, як "наступну зброю" у своїй гібридній війні проти Європи.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу 6 жовтня затвердила рішення запровадити новий пакет економічних та індивідуальних санкцій проти Росії у відповідь на незаконну анексію Росією українських територій.

Узгоджений пакет вводить у законодавство ЄС основу для встановлення обмеження цін на морське транспортування російської нафти до третіх країн і подальших обмежень на морське транспортування сирої нафти та нафтопродуктів до третіх країн.