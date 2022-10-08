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Уряд виділив понад пів мільярда на придбання та роздачу дров у прифронтових зонах

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отопление,дрова

Кабінет міністрів виділив восьми областям 563 млн грн для придбання дров та їх безкоштовної роздачі населенню у прифронтових територіях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

Зокрема, йдеться про громади у Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях, де є значний ризик повторного пошкодження інфраструктури через бойові дії.

"Затверджуємо також порядок розподілу та доставки цих дров до людей", – наголосив глава уряду.

Крім того, уряд доручив "Укрзалізниці" виробити 6 тисяч мобільних металевих печей ("буржуйок") та додатково заготовити 6 тисяч кубів дров для Херсонської області.

"Збройні Сили України продовжують звільнення Херсонщини, але на багатьох деокупованих територіях ми можемо не встигнути відновити опалювальну інфраструктуру", – пояснив Шмигаль.

Як повідомлялося, Державне агентство лісових ресурсів України спростило процедуру закупівлі дров. Тепер їх може придбати кожен охочий, звернувшись безпосередньо в лісництво. Для цього необхідно лише написати заяву й оплатити замовлення.

Автор: Юлiя Недашківська
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