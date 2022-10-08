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Із одеських портів вийшли ще 7 суден з українським зерном

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зерно,порт

У межах реалізації "зернової ініціативи" з одеських портів вийшли ще 7 суден з 172,6 тис. тонн агропродукції, які прямують до країн Азії та Європи.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Зокрема, із порту ️"Південний" вирушив до В’єтнаму балкер Cornelia M з 60 тис. тонн української пшениці. Від причалів Одеського порту вийшли судна Shaman Wisdom, Lady Eva, Oris Sofi. Із порту ️"Чорноморськ" балкери Laurus, Eneida і танкер Chem Hero.

Загалом із моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 6,6 млн тонн агропродукції.

Усього з українських портів вийшли 292 судна з продовольством для країн Азії, Європи та Африки.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".

Автор: Юлiя Недашківська
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карочє,габонам буба не дасть замерзнути...
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08.10.2022 18:01 Відповісти
 
 