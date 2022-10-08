Унаслідок вибуху на Кримському мосту утворився затор із кораблів у Чорному та Азовському морях

Після пожежі на Кримського мосту 8 жовтня спостерігається морський затор на Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє система моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic, передає Укрінформ.

Згідно з даними системи, десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Керченський міст.

Також із боку Чорного моря утворився затор із десятка суден, які очікують дозволу на проходження.

Як відомо, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.