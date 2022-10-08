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Азовське море (84) затори (11) Чорне море (144) судноплавство (72)

Унаслідок вибуху на Кримському мосту утворився затор із кораблів у Чорному та Азовському морях

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крим,кримський,міст

Після пожежі на Кримського мосту 8 жовтня спостерігається морський затор на Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє система моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic, передає Укрінформ.

Згідно з даними системи, десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Керченський міст.

Також із боку Чорного моря утворився затор із десятка суден, які очікують дозволу на проходження.

Унаслідок вибуху на Кримському мосту утворився затор із кораблів у Чорному та Азовському морях 01

Як відомо, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.

Автор: Юлiя Недашківська
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Ну надо выставлять иски на компенсацию ущерба! Понастроили ненадежных сооружений, которые наносят ущерб торговле и экологиии...
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08.10.2022 15:09 Відповісти
Згоріла хата,гори і забор,
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08.10.2022 17:54 Відповісти
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!
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08.10.2022 19:35 Відповісти
"...утворився затор з суден"-і оце по при санкції, "осудження агресії" і різної там херні?... Мацкалі торгують по повній. Щось не в'яжеться...
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09.10.2022 06:28 Відповісти
Хто із чим пливе в Росію та з неї? Санкції в дії?
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09.10.2022 07:43 Відповісти
і нахіба ти ерефіє так вилизано друкуєш?
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09.10.2022 15:26 Відповісти
Руслан Лєвієв каже (для DW), що це, можливо, була вантажівка з міндобривом, скажімо, аміачною селітрою (це як у Лівані було добряче вибухнуло?), детонатор міг бути автоматично налаштований, скажімо, на певні координати, а виконавці "на той час могли вже перебувати на протилежному боці земної кулі".
"На Аляске задержали россиян, прибывших на лодке с Чукотки. Местным жителям они сообщили, что сбежали от службы в армии".
Ага! Тоді стає щось зрозуміло. Щось додатково прояснюється.
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09.10.2022 22:50 Відповісти
А шо такоє? Шо вам не подобається?
Онде для порівняння доповідь Бастрикіна путіну. Моє не гірше.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв - Болгария (страна НАТО), Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики - лица, которые участвовали в организации движения этого автобуса. С помощью оперативных сотрудников ФБС удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории РФ», - подчеркнул Бастрыкин.
Автобус!
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09.10.2022 23:05 Відповісти
Хочу быть владычицей морскою
и чтобы весь мир был у меня на посылках:

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10.10.2022 06:55 Відповісти
 
 