Унаслідок вибуху на Кримському мосту утворився затор із кораблів у Чорному та Азовському морях
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Після пожежі на Кримського мосту 8 жовтня спостерігається морський затор на Чорному та Азовському морях.
Про це повідомляє система моніторингу руху кораблів та суден Marine Traffic, передає Укрінформ.
Згідно з даними системи, десятки суден стоять на місці в Азовському морі, чекаючи на прохід через Керченський міст.
Також із боку Чорного моря утворився затор із десятка суден, які очікують дозволу на проходження.
Як відомо, 8 жовтня, вранці на Кримському мосту, який з'єднує РФ і тимчасово окупований український Крим, вибухнув вантажний автомобіль – виникла пожежа, обрушилися два прольоти автомобільного полотна.
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Їхав кацап по мосточку,
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку (з України).
Їхав кацап по мосточку,
Віз поцуплену сорочку!
Десь узялась шура-бура,
Десь узялась фура-бура,
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула.
Десь узялась фура-бура,
По мосточку довбанула!
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
Вітер віє-повіває,
У морі міст відпочіває,
Вітер віє повіває,
У морі міст відпочіває!
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє,
Вітер віє, віє, віє
У морі міст прольоти миє!
Слава Україні!
"На Аляске задержали россиян, прибывших на лодке с Чукотки. Местным жителям они сообщили, что сбежали от службы в армии".
Ага! Тоді стає щось зрозуміло. Щось додатково прояснюється.
Онде для порівняння доповідь Бастрикіна путіну. Моє не гірше.
«Нами уже установлен маршрут движения грузовика, где произошел подрыв - Болгария (страна НАТО), Грузия, Армения, Северная Осетия, Краснодарский край. Кроме того, установлены перевозчики - лица, которые участвовали в организации движения этого автобуса. С помощью оперативных сотрудников ФБС удалось установить подозреваемых из числа тех, кто мог готовить теракт, и людей, которые действуют на территории РФ», - подчеркнул Бастрыкин.
Автобус!
и чтобы весь мир был у меня на посылках: