МВФ погодив екстрене фінансування для України на $1,3 мільярда, – Шмигаль

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) погодила запит України про виділення додаткового екстреного фінансування на суму $1,3 млрд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

"МВФ надасть Україні додаткові $1,3 млрд! Це означає, що загальне фінансування від Фонду від початку війни складе $2,7 млрд", – написав Шмигаль.

Голова уряду уточнив, що отриманий від МВФ транш буде направлений на підтримку обороноздатності України, виплату пенсій та реалізацію соціальних програм, а також для посилання стійкості економіки.

За словами Шмигаля, загалом від початку повномасштабної війни міжнародні партнери надали Україні близько $20 млрд.

"Завдяки цим коштам ми розуміємо, як зможемо фінансувати всі необхідні видатки цього року... Цінуємо таку підтримку та працюємо над її розширенням. На наступний рік очікуємо на нову велику програму МВФ, а також фінансування від США, ЄС та інших країн G7", – додав рем'єр-міністр.

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Як повідомлялося, у вересні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва підтвердила, що протягом наступних тижнів місія Міжнародного валютного фонду обговорюватиме нову довгосрокову програму співпраці з Україною. Очільниця Фонду підтвердила, що, поки розробляється нова програма, МВФ надасть Україні додаткове екстрене фінансування в сумі $1,4 млрд.

Колишній голова Нацбанку Кирило Шевченко зазначав, що Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Нагадаємо, у березні МВФ вже схвалив екстрене фінансування України в розмірі $1,4 млрд у межах інструменту RFI, щоб допомогти задовольнити термінові потреби у видатках і пом’якшити наслідки війни.