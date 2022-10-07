Росія законсервує завод з виробництва лопатей для вітрових електростанцій

Виробництво лопатей для вітрових електростанцій на заводі "Вестас Меньюфекчурінг Рус" у російському Ульяновську планується поетапно зупинити до кінця року, в сам завод – законсервувати.

Про це у Мінпромторгу РФ повідомили у відповідь на запит про майбутнє підприємства після виходу данської Vestas з Росії, передає Інтерфакс.

"До кінця 2022 року заплановано поетапну зупинку виробництва з подальшою консервацією заводу та виплатою компенсацій персоналу", – визнали у російському міністерстві.

Водночас Мінпромторг РФ запевняє, що збереження виробничого майданчика "опрацьовується".

У данській Vestas у Росії два виробництва – завод в Ульяновську з виробництва композитних лопатей для турбін вітрогенераторів (ВЕУ) (працює з кінця 2018 року), а також виробництво гондол у Дзержинську на базі заводу Liebherr.

У Мінпромторгу РФ стверджують, що останній завод "працює у штатному режимі", хоча гондоли зараз не випускає.

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Як повідомлялося, наприкінці вересня данська Vestas – найбільший світовий виробник обладнання для вітрових електростанцій – вирішила ліквідувати свої російські дочірні компанії "Вестас Рус" та "Вестас Меньюфекчурінг Рус".

Нагадаємо, данська Vestas ще в березні повідомила, що призупиняє участь у проектах у Росії, а на початку квітня оголосила про рішення припинити бізнес в РФ. Компанія також припинила постачання вітрових турбін до Росії.

З 2018 року Vestas поставила в РФ 1,1 ГВт вітротурбін, або приблизно 1% від обсягу свого світового продажу.