Європейська економічна комісія ООН допоможе в повоєнному відновленні України

За результатами роботи міжнародної конференції ООН "Довкілля для Європи" була підписана міністерська декларація, яка закріпила подальшу підтримку країн-учасниць у повоєнному відновленні України.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Зокрема, в міністерській декларації європейські країни:

офіційно засудили російські злочини проти українського довкілля та причетність Білорусі до цього;

закріпили подальшу підтримку та допомогу у повоєнному відновленні України. Йдеться як про допомогу в оцінці збитків для України та інших європейських країн, так і у сталому розвитку України під час подолання наслідків війни;

визначили головні ідеї розвитку сфери довкілля на наступні 5 років.

Європейська економічна комісія ООН була створена одразу після Другої світової війни, щоб допомогти Європі відновитися.