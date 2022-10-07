Україна отримає 2 мільярди євро допомоги від ЄС найближчими днями, – фон дер Ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що першу частину в сумі 2 млрд євро другого траншу макрофінансової допомоги Європейській Комісії Україні у розмірі 5 млрд євро буде виплачено вже найближчими днями.

Про це фон дер Ляєн повідомила в Празі на пресконференції, яка відбулася після закінчення неформального засідання Європейської Ради, передає Інтерфакс-Україна.

"Із початку війни ми надали 19 млрд євро, без урахування нашої військової допомоги. І це включає подальші 2 млрд євро макрофінансової допомоги, які будуть виділені найближчими днями", – сказала фон дер Ляйєн.

За її словами, питання подальшої підтримки Україні обговорювалося під час зустрічі лідерів.

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"Сьогодні ми обговорювали Україну, як ми її підтримуватимемо її так довго, скільки це знадобиться. Ми не тільки дивимося на негайну допомогу у фінансовому аспекті, а й на середньострокову перспективу в плані реконструкції. Підтримувати Україну – це сенс спільної конференції, яку Комісія та президентство "Великої сімки" проведуть наприкінці цього місяця в Берліні, тому було дуже добре послухати лідерів щодо важливого питання реконструкції України. Що вже цілком зрозуміло, то це те, що ми повинні будемо знайти нові джерела фінансування, оскільки потрібні будуть величезні суми. І ми маємо встановити дуже структурний підхід, щоб гарантувати передбачуваність фінансування, прозорість щодо того, як це буде зрештою, стабільність фінансування України", – пояснила фон дер Ляєн.

Вона також нагадала про восьмий пакет санкцій щодо РФ, який було ухвалено напередодні неформальної зустрічі.

"Було дуже обнадійливим те, що ми змогли досягти домовленостей щодо нового пакету санкцій, які кусаються, проти Росії. Ми просувалися швидко й сильно. Це демонструє Путіну, що ЄС відданий продовженню робити так, що той платитиме за його агресивну війну. Паралельно ми продовжуємо стояти непорушно з Україною. Team Europe – це ЄС та держави-члени – найнадійніші разом із США партнери України", – наголосила фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз та Україна підписали меморандум про виділення 5 млрд євро допомоги.

Нагадаємо, 24 червня Євросоюз затвердив виділення Україні 9 млрд євро допомоги. Перший транш у розмірі 500 млн євро надійшов в Україну 1 серпня, другий – 2 серпня.