МАГАТЕ змінило своїх представників на Запорізькій АЕС
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Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі 7 жовтня підтвердив, що на Запорізькій АЕС відбулася перша ротація персоналу місії агентства, який перебував на станції з 1 вересня.
Про це йдеться в повідомленні МАГАТЕ.
"Генеральний директор Рафаель Гроссі підтвердив, що перша ротація місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі в Україні завершена, і тепер на заводі знаходиться нова посилена команда експертів МАГАТЕ з безпеки, безпеки та гарантій", – сказано в повідомленні.
За словами Гроссі, команда продовжуватиме виконувати свою незамінну місію та підтримуватиме, як тільки буде погоджено, зону ядерної безпеки та безпеки навколо майданчика Запорізької атомної електростанції.
Запорізька АЕС – найбільша атомна станція в Європі, має шість енергоблоків ВВЕР-1000. Із 28 лютого 2022 року ЗАЕС контролюється російською армією.
МАГАТЕ відвідала ЗАЕС 1 вересня місія. Після цього на станції залишилися два фахівці агентства.
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