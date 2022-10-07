"Нова пошта" відкрила перше відділення у Польщі
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Компанія "Нова пошта" відкрила свою філію на ринку Польщі. Перше відділення вже запрацювало у Варшаві.
Про це йдеться в повідомленні компанії в мережі Twitter.
"Відділення у польській столиці вже працює", – сказано в повідомленні.
Варшаво, готові? 😏— Нова пошта (@NP_official_ua) October 7, 2022
Відділення у польській столиці вже працює 😎 pic.twitter.com/fiM9HklOnf
У пресслужбі компанії уточнили, що перше відділення "Нової пошти" у Варшаві знаходиться за адресою Męcińska, 18, передає LIGA.net.
.Також у компанії повідомили, що планують відкрити відділення у Кракові, Вроцлаві, Жешуві та Познані протягом місяця.
Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" знизила ціни на доставку посилок з особистими речами з України в Польщу у 2,5 раза.
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Шарик Корровский
показати весь коментар07.10.2022 21:49 Відповісти Мені подобається 0
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