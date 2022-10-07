Золотовалютні резерви Росії впали з початку повномасштабної війни на понад $100 мільярдів

Міжнародні резерви Росії станом на 1 жовтня становили $540,69 млрд, зменшившись за місяць на $24,97 млрд або на 4,4%.

Як свідчать дані на офіційному сайті Банку Росії, з початку повномасштабного вторгнення в Україну вони впали на $102,5 млрд (з $643,2 млрд станом на 18 лютого).

Міжнародні (золотовалютні) резерви РФ складаються із коштів у іноземній валюті, спеціальних прав запозичення Міжнародного валютного фонду, резервної позиції у МВФ та монетарного золота.

Як повідомлялося, після початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну країни Заходу заморозили близько половини золотовалютних резервів російського Центробанку на загальну суму близько $300 млрд.

При цьому до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну було зафіксовано рекордний обсяг російських резервів за всю історію – $643,2 млрд станом на 18 лютого 2022 року. До кінця травня валютні резерви Росії зменшились на $60 мільярдів.