Голова "Нафтогазу" розкритикував Кличка через розпорядження почати опалювальний сезон у жовтні

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розкритикував мера Києва Віталія Кличка, який розпорядився з 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери.

"Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення. Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю", – написав Вітренко у Facebook, наголосивши, що європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.

Він зазначив, що "Нафтогаз" продає газ тепловикам для потреб населення по 7,4 грн, коли ціна імпортованого газу доходить до 100 грн.

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"І газу, який видобуває "Нафтогаз", не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населенння теплом та газом. У 2021 році різниця становила 3 млрд кубометрів. При цьому тепловики ще й погано розраховуються навіть по ціні 7,4 грн. Загальні борги тепловиків перед "Нафтогазом" вже перевищують 63 млрд грн", – додав Вітренко.

За його словами, загалом у 2022 році "непрямі субсидії," які фактично надає держава на споживання природного газу, за підрахунками компанії, становлять 842 млрд грн, що співставно з 70% витрат на безпеку та оборону України.

"Тому зменшення споживання природного газу, його економія – це суттєва допомога Україні. Погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада. Що дуже допомогло б країні менше закуповувати імпортованого газу по 100 грн за кубометр, і витрачати ці кошти на армію, щоб пришвидшити нашу перемогу", – підкреслив Вітренко.

Раніше повідомлялося, що Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми. Крім того, існує загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.