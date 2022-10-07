Голова "Нафтогазу" розкритикував Кличка через розпорядження почати опалювальний сезон у жовтні
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Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розкритикував мера Києва Віталія Кличка, який розпорядився з 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери.
"Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення. Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю", – написав Вітренко у Facebook, наголосивши, що європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.
Він зазначив, що "Нафтогаз" продає газ тепловикам для потреб населення по 7,4 грн, коли ціна імпортованого газу доходить до 100 грн.
"І газу, який видобуває "Нафтогаз", не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населенння теплом та газом. У 2021 році різниця становила 3 млрд кубометрів. При цьому тепловики ще й погано розраховуються навіть по ціні 7,4 грн. Загальні борги тепловиків перед "Нафтогазом" вже перевищують 63 млрд грн", – додав Вітренко.
За його словами, загалом у 2022 році "непрямі субсидії," які фактично надає держава на споживання природного газу, за підрахунками компанії, становлять 842 млрд грн, що співставно з 70% витрат на безпеку та оборону України.
"Тому зменшення споживання природного газу, його економія – це суттєва допомога Україні. Погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада. Що дуже допомогло б країні менше закуповувати імпортованого газу по 100 грн за кубометр, і витрачати ці кошти на армію, щоб пришвидшити нашу перемогу", – підкреслив Вітренко.
Раніше повідомлялося, що Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.
Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми. Крім того, існує загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.
Будь ласка, зачекайте...
должно быть бесплатнопобочный продукт и как минимум не должно превышать (или даже сравниваться) с ценой индивидуального отопления, что - внезапно - не так.
Коли гнида шось варнякає на нормальну людину, я стаю на сторону нормальної людини.
Вітренко, йди на ***.
До речі , ніякої вулиці ніякого ломоноса не повинно бути в Україні . Бо Бернулі -- всесвітньо відома родина вчених , Леонардо Єйлер -- теж . Чи Кеплер .
А тут якийсь ворожих нівідомо хто й в чому його заслуга ?!
А на рахунок 30 років -- тим більше . Якщо це не школа й не музей , то в софкоїдни часи хто тіьки не паразитував за державний кошт ...
Запам"ятай московит , в Україні школи , дитячі задочки , національно ціні музеї ніхто не називає принизливо "бюджетником" . Бо їм би й так всі б співчували . А ось приховування конкретики за мацьковським словом "бюджєтнік" визиває одну огиду . Бо серед українців іші носії (крім вчителів , робітників садочків , музейних робітників) держпаразити визивають одну огиду !
Попиляли ці котельні у 90ті, коли кацапи нас на дешевий газ підсажували
Це набагато дорожче. І набагато небезпечніше в багатоквартирних будинках. І за газ сплачувати (якщо це газовий котел) будете вдвічі чи втричі більше, ніж за центральне опалення
Якщо електричний котел чи тепла підлога - зовсім зжебракуєте.
А про будинок в якому можно жити - метрів 200.
"Патєрі" це скільки хоча б в відсотковому вимірі ?!
Ви в курсі , що таке "вторинний продукт" електрогенерації ?! Як охолоджуються такі системи ?!
Дядечку -- пар який генерується як вторинний продукт від електрогенерації . Пар який генерується від певних промислових процесів він все одно виробляється . Він є й буде . І існує лише два рішення -- або його утілізувати без користі , або подавати в тепломережу . Великі міста в світі фунціонують без центрального опалення виключно десь на півдні Європи й тільки тому , що так історично склалося .
На пострадянському просторі існує певна ілюзія про те , як зараз працюют ринкові відносини у розвинутому світі . При комуняках казали , що конкуренція це лайно , ринкова економіка -- це людожерство . Безробіття це вирок ...
Ті ж самі комуняки захопили владу після розвалу софка й почали будувати ту ж саму схему , яку ранійше критикувала їх ідеалогія , бо тепер ствержують , що уся більшовицька критика ринкових відносин це суцільна брехня . Причому за ідеал "капіталізму" бралися не країни Європи , США , Японія й Азія , а щось на кшалт Бразилії або Європи кінця 19 століття ...
Так й досі всі чомусь бачать лише в контроверсійних колярах . Або суцільна конкуренція до нестями , або "адін настАящій хАзяін" як то мене запевняли йще в радянські часи мовляв такого хузяїна не висточає .
Але реальний ЕС , реальні США , Японія , Канада , Британія - усі різні , усюди своя особливість ... Але головна відмінність , що ніде , півторюю ніде не існує того капіталізму , яких малював Маркс (в чорних тонах) або Адам Сміт в світлих тонах .
З того часу усе змінилося й головне чого тоді не було в капіталізмі --- не було критичних інфраструктур . Не було глобалізація взагалом , не було проєктів , які потребували велике капіталовнесення - на десятки років , поки це усе окупиться .
Це на рівні дрібного ФОПа усе просто с економікою . З т.з. та в так званному mass production . Коли десятки тисяч існує пропозицій й кожна пропозиція не є складною й наукоємною , не потребує довгого навчання й купи фахівців . Але в серійному виробництві вже усе не так працює . Й замість "вільного ринку" кінцевого продукту існують вільний ринок тендерів ... тобто : пропозицій щось виробити (чи товар складний , чи послугу , чи інфраструктуру) . Так само працює й штучне виробництво , так працюють системи критичних інфраструктур . Й ось системи будування мерез опалення , мерез вироблення будь якої енергії для великих конломерацій -- усе це працює по тендерах . Тендер виграє один економічний гравець й він після цього стає певною мірою монополістом . А як же ж без цього !
Ви в місті знімаєте житло й якщо на місяц - вибір дрібний крім готелів й хати не багато дешевші за готелі . А на рік -- інша ціна . На п"ять років йще меньша . В період контракту властник житла стає монополістом для Вас . Й якщо Ви чи він не виконуєте контракт , то компенсуєте втрати властника .
Так само й тепломережами . В них не для того вкладалися , що потом грати в конкуренцію . Бо мережа це штучний товар й ахереть який дорогий й укупається за десятиріччя . Інша справа це масовий товар -- послуги ослуговання мереж . Ось що потрібно демонополізувати . Тобто якщо ваш будинок має погану термоізоляцію , якщо мережі навколо будинка багато втрачають . Ось що требо роздрібнювати . Можливо потрібні лічільники не тільки на весь будинок (на кожну хату - це не обговорюється) . Але й на район певний . Тоді буде дешевше будь чого .
Бо ніхто не руйнує фундамент , якщо таргани роками не виводяться .
Боротися требо не з блескучою й ********* системою централізованного опалення , а з поганим її господарюванням . Олігархи зкупили ОБЛенерго й нічого там майже не робили для зниження втрат в мережах й усі втрати списували на кінцевого користувача . Усе потрібно повернути в громади (виробництво) , але з виробництва виділити обслуговання й нехай мерія будинкові коперативи наймають певну обслугу їх мереж !
газатоплива включена в цену за электрику, а отопление - это приятный для кого-то бонус в ярды гривен. (ведь летом как-то справляются без обогреваемых - нет?)
А я Вам кажу , може десь властному лісі який не торкається інших лісів Ви маєте право хоч його спалити . Але місто , багатоквартирний будинок всюди працює права людини тільки там , де вони не порушують права інших . Мережа опалення вона так була збудованна , що не передбачає індівідуально відключення від неї однієї квартири й навіть цілого парадного під"їзду .
Й головне . Яж написав про вторинний цикл в будь якої генерації .
Й ціна на електроенергію (а точнійше -- її собівартість) включає цей процес .
Й якщо усі відмовляються від цього , то кіловати подорожчають для усіх на 30-50% ...
Тобто , якщо Ви відключаєтесь від існуючої мережи , то світло вам будут продавати хоча б на 30% дорожче , згодні ?! Й тоді ваші усі розрахунки про "вігідний обогрів" електроприладами йде прахом .
идиотовза цены с потолка обычно без какой-либо видимой и понятной логики) из этого очевидно за 30 лет ничего не вышло и выйти не может, ну как минимум для большинства.
Йще зрозумійте , й італійці , і ірландці й ізраїлітяне мріяли про централізованне опалення, централізованне водопостачання , бо це шлях до планування й раціонального використання енергії . Але історично побудова так відбувалася , що зараз змінити майже неможливо . У подавній італійців й ізральтосів з середини листопада до середину квітня дома ходять в світерах й вовняних шкарпетках бо стіни тонкі ... в хаті 16-18 градусів ... В Україні 17 градусів могли (до війни) визвати новий Майдан .
Йще , усюди в світі існує 2 позиці в кожних розрахунках .
1. Показник лічильника * 1.10-1.2* (ПДВ) .
2. Осблуговання .
Й позиція 1 Ви можете хоч кожного дня вимикати (якщо це світло , газ , вода) , але від цього позиція 2 не залежить . Й позиція 2 може зникнути тільки на грунті того , що з Вами офіційно приминять контракт . Й Вас попередять , що в випадку бажання знову підключитися з мережі , Ви заплатите по пункту 2 ціну за квартал (якщо не за пів року) .
Й тільки
дармоедов) отправили по-домам, потому как деньги считают.
А ось коли на початку 20го століття в США з"явилося "антитрастове законодавство" то багато хто тоді з марксистів (яких Члєнін називав "АпАртуністамі") в захваті були від цього й стверджували , що цей закон одне з досягнень класової боротьби з капіталістами .
Державне регулювання , встановлення мінімальної запрлатні , мінімального прожиткового мінімуму, право на відпустку , пенсійні фонди, фонди підвищення кваліфікації (перекваліфікації) , страхові поліси , виплати по безрабіттю -- усе це протирічіть класиним постулатам ліберального ринку й є елементом державно-законодавчого регулування
Але ніхто палець о палець не вдарив щоб утеплити будинки- хоча б комунальної власності: школи, лікарні, дітсадочки. Кожен день буваю у різних районах Києва - не бачив навіть натяків. А це перший крок до економії та підвищення температури в будівлі.
Він вже набалакав собі на років 10 тюрми тільки виведенням з експлуатації газових сховищь.
А ще зробив, ще до війни, Нафтогаз збитковим, а коли був Колобов то був прибутковий.