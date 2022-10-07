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опалення (489) опалювальний сезон (793) Вітренко Юрій (264)

Голова "Нафтогазу" розкритикував Кличка через розпорядження почати опалювальний сезон у жовтні

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

кличко

Глава НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розкритикував мера Києва Віталія Кличка, який розпорядився з 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери.

"Тільки початок жовтня, а місцеві органи влади в українських містах приймають рішення, щоб тепловики вже включали опалення. Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю", – написав Вітренко у Facebook, наголосивши, що європейські країни обмежують споживання природного газу, політики публічно кажуть, що почнуть опалення з листопада.

Він зазначив, що "Нафтогаз" продає газ тепловикам для потреб населення по 7,4 грн, коли ціна імпортованого газу доходить до 100 грн.

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"І газу, який видобуває "Нафтогаз", не вистачає, щоб покрити споживання населення і компаній, які технічно забезпечують населенння теплом та газом. У 2021 році різниця становила 3 млрд кубометрів. При цьому тепловики ще й погано розраховуються навіть по ціні 7,4 грн. Загальні борги тепловиків перед "Нафтогазом" вже перевищують 63 млрд грн", – додав Вітренко.

За його словами, загалом у 2022 році "непрямі субсидії," які фактично надає держава на споживання природного газу, за підрахунками компанії, становлять 842 млрд грн, що співставно з 70% витрат на безпеку та оборону України.

"Тому зменшення споживання природного газу, його економія – це суттєва допомога Україні. Погодні умови дозволяють почати опалювальний сезон з листопада. Що дуже допомогло б країні менше закуповувати імпортованого газу по 100 грн за кубометр, і витрачати ці кошти на армію, щоб пришвидшити нашу перемогу", – підкреслив Вітренко.

Раніше повідомлялося, що Рада оборони Києва вирішила із 7 жовтня розпочати опалювальний сезон для закладів соціальної сфери – столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших установ сфери.

Як повідомлялося, голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко попередив, що українців чекає найхолодніша зима за останні десятиліття. Температура в приміщеннях становитиме 17-18 градусів, що майже на чотири градуси нижче від норми. Крім того, існує загроза російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Автор: Галина Ялівець
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Топ коментарі
+20
Для больниц надо. Иначе теряется смысл в больнице как "лебном заведении". На карман Витренки это не окажет особого влияния.
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07.10.2022 19:03
+20
Я - людина проста.
Коли гнида шось варнякає на нормальну людину, я стаю на сторону нормальної людини.
Вітренко, йди на ***.
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07.10.2022 19:06
+14
Щодо Вітренка. І довго ще Україна буде терпіти цього кацапздея-зрадника, який відкрито грабує народ України. В країні повно газу, більше ніж в Єміратах, його треба добувати. Найвища його ціна 3 грн 50 коп, а не 7,96. А цю корупційну складову - Нафтогаз треба взагалі прибрати. Ніде в світі немає таких зарплат, навіть у американських президентів, як у керівників Нафтогазу. Вони навіть не змогли за такі зарплати підготуватись до опалювального сезону і закачати потрібну кількість газу. Гнати їх сраною мітлою.
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07.10.2022 19:26
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пора ж бабло за газ списывать..а тут война....
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07.10.2022 17:59 Відповісти
Для больниц надо. Иначе теряется смысл в больнице как "лебном заведении". На карман Витренки это не окажет особого влияния.
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07.10.2022 19:03 Відповісти
а те,що в лікарнях за все деруть гроші з хворих в тебе немає возмущєнія? а те,що в лікарнях зимою через вікна вітер гуляє,треба вітренка лаяти? що утеплення 0.вітренко винен чи головлікарі хапуги і крахобори?
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07.10.2022 19:20 Відповісти
Не пружинь хвост, отвалится. У тебя есть претензии к отоплению больниц в Киеве с 07 октября? При чем к наличию или отсутствию отопления, "за все деруть гроші"? Т,е если отопление выключить, то "гроші перестануть драти"?
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07.10.2022 20:05 Відповісти
Так у него же карманы бездонные...
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07.10.2022 22:31 Відповісти
больница это все же здоровое здание и туда не мешало бы вообще индивидуальное отопление (ну, то же газовое если другое тяжело), а говорить типа город решил включать здоровенную топку причем - на газе, который таки, действительно, дохрена дорогой причем не при трехдневной средней +8, как при совке, а просто так, потому что кому-то захотелось, это даже хз как назвать - распил? мародерство?
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08.10.2022 20:19 Відповісти
Принимаеться. Собираетесь с жильцами многоквартирного дома- берете обязательство в 2022-23 сезоне не подключаться к централизованному отоплению, а быренько соорудить во дворе "индивидуальное" отопление и тем самым помочь Витренке.
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08.10.2022 21:31 Відповісти
ну допустим индивидуальное можно сделать на том же газе если один хрен котельни газом греют (и вроде как не сильно собирались переходить на что-то другое). и эффективность то повыше будет (греем там где надо, давление опять же в трубах меньше для газа, насосы всякие меньше электрики жрут чем горячую воду качать, горячая вода опять же не остывает по пути к хрен знает куда), плюс нет проблемы индивидуально отключить где ненадо\кто куда уехал и т.п. - экономия. это очевидно должно быть выгодно государству, поэтому именно государство могло бы к примеру закупить и установить оборудование, в кредит или с рассрочкой\построить завод по производству этого оборудования и т.п. а индивидуально отключить дом с "беспокойством" государства о "социально незащищенных" слоях населения почти невозможно, хотя там "беспокойство" очевидно чисто на бумаге и хрен кто на практике поможет старушке если до нее тепло тупо не доходит.
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09.10.2022 03:33 Відповісти
Парень, тебе надо в футбольные комментаторы. Ты рассуждаешь о предметах, в которых не смыслишьь не бельмеса с видом прохвесссора. Начать даже с того, что в Киеве тепло-это побочный продукт выработки электроэнергии. В Киеве 6 ТЭЦ, ты знаешь, как эта аббривеатура расшифровуется? Иди в футбол поиграй со сверстниками.
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09.10.2022 11:39 Відповісти
тэс\аэс это отдельно, там тепло вообще должно быть бесплатно побочный продукт и как минимум не должно превышать (или даже сравниваться) с ценой индивидуального отопления, что - внезапно - не так.
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09.10.2022 22:17 Відповісти
не во дворе, а газовая колонка с насосом в квартире очевидно, двухконтурная или хз как там она называется. во дворе - это тоже несколько тупо, разве что как сейчас война и есть такая бандура у всех + топливо к ней (чего очевидно нет)
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09.10.2022 03:36 Відповісти
Нужно взять калькулятор и посчитать:может больницы пока не очень холодно -может их выгоднее отапливать электричекством которого в Украине в ИЗБЫТКЕ а не газом которого до конца зимы точно НЕ ХВАТИТ? Газ это самый стратегический ресурс этой зимой-и его нужно экономить. Так-же можно УТЕПЛИТЬ больницы-и именно ЭТИМ должен заниматься Кличко. Я это как Киевлянин проживающий всекгда и сейчас в Киеве говорю. Сегодня Кличко сделает тепло на халяву а в Январе будем замерзать а боксер скажет что непричем и умотает в свою Австрию
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08.10.2022 21:02 Відповісти
Это та же самая задача, что бы весь жилой фонд в Украине перевести на отопление электричеством. Можешь попробовать начать в своей девятиэтажке.Что бы"отапливать электричеством" надо построить новые больницы, изначально запроектированные под электрическое отопление. Это будет дешевле, чем пытаться внедрить такую систему в зданиях, построенные в прошлом или позапрошлом веке. Или ты предлагаешь тэны в каждой палате от розетки, а в операционных по два установливать?
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08.10.2022 21:27 Відповісти
деякі мудаки думають електрику можна отримувати по Wi-Fi
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09.10.2022 09:34 Відповісти
Вы читали мой текст. Я не говорил что больницы должны отказаться от газового или центрального отопления. Я за то чтобы пока погода отностиельно теплая,то выгоднее в межсезонье подтапливать электричеством. Конечно когда будет температура 5 градусов и ниже(среднесуточная температура)-нужно включавть ЦО. Я просто на даче топлю дровами и электричеством. Если на улице такая пого да как сейчас-электричество топить дешевле чем дровами. Тем более дешевле чем газом
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09.10.2022 13:20 Відповісти
Я - людина проста.
Коли гнида шось варнякає на нормальну людину, я стаю на сторону нормальної людини.
Вітренко, йди на ***.
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07.10.2022 19:06 Відповісти
Цей "ольгінець" спалився прямо зараз через те , що в Україні не прийнято вживати термін "бюджетник" без конкретізації , чому ці падліки жруть бюджетні кошти , та йще в Київі мають офісне приміщення (знов таки за рахунок платників податків) .

До речі , ніякої вулиці ніякого ломоноса не повинно бути в Україні . Бо Бернулі -- всесвітньо відома родина вчених , Леонардо Єйлер -- теж . Чи Кеплер .
А тут якийсь ворожих нівідомо хто й в чому його заслуга ?!
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07.10.2022 20:12 Відповісти
Софкоїдний московит -- не тобі вирішувати , які назви требо в столиці України , а які -- ні . Бернулі це світовий геній й уся гідравліка , пневматика тримається на його роботах . А ломоноскін це ніхто й звати його ніяк .

А на рахунок 30 років -- тим більше . Якщо це не школа й не музей , то в софкоїдни часи хто тіьки не паразитував за державний кошт ...

Запам"ятай московит , в Україні школи , дитячі задочки , національно ціні музеї ніхто не називає принизливо "бюджетником" . Бо їм би й так всі б співчували . А ось приховування конкретики за мацьковським словом "бюджєтнік" визиває одну огиду . Бо серед українців іші носії (крім вчителів , робітників садочків , музейних робітників) держпаразити визивають одну огиду !
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07.10.2022 21:28 Відповісти
лично Кличко пришёл и выкинул? центр занятости, что там находится давно пора разогнать! ты мил человек юрик малко видать там подьедаешься!? что так рьяно стал на защиту выкинутых людей! сколько на Подоле снесли памятников архитектуры и у тебя не было к тем людям вопросов!
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07.10.2022 20:37 Відповісти
Щодо Вітренка. І довго ще Україна буде терпіти цього кацапздея-зрадника, який відкрито грабує народ України. В країні повно газу, більше ніж в Єміратах, його треба добувати. Найвища його ціна 3 грн 50 коп, а не 7,96. А цю корупційну складову - Нафтогаз треба взагалі прибрати. Ніде в світі немає таких зарплат, навіть у американських президентів, як у керівників Нафтогазу. Вони навіть не змогли за такі зарплати підготуватись до опалювального сезону і закачати потрібну кількість газу. Гнати їх сраною мітлою.
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07.10.2022 19:26 Відповісти
Как Вы думаете, откуда я знаю, что вы Юлькин фанат? ))))
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07.10.2022 22:18 Відповісти
Школи з малими дітьми, лікарні повинні опалюватися. Друге діло що за 30 років нічого не зробили що відійти від совківщини з її опаленням тепломагістралями вулиць.
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07.10.2022 19:31 Відповісти
Якраз при совку котельня була своя в кожній установі. У моєму місті так було в школах, на вокзалі, будинку культури. Котельні були на вугіллі.
Попиляли ці котельні у 90ті, коли кацапи нас на дешевий газ підсажували
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08.10.2022 10:47 Відповісти
Это у тебя в селе каждная котельная при здании стояла, а в Киеве со средины 50-х годов было внедрено централизованное отопление посредством использования энергии ТЭЦ. В Киеве их 6. Это было за 50 лет до "присаживания кацапами на дешевий газ". В СССР это было экономически выгодно, невзирая на потери, газ ничего не стоил. И эта схема существует до сегодняшнего дня. Мало того, она будет существовать еще лет 50, если не больше, потому, что построить системы индивидуального отопления для миллионов метров старого жилого фонда в Киеве, экономически не решаемая задача.
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08.10.2022 21:40 Відповісти
Чего вы гоните? Поставить на крыше каждой многоэтажки общедомовой газовый котел это нерешаемая задача? ПО деньгам это даже дешевле чем в каждую квартиру сделать индивидуальный газовый котел. Индивидуальный газовый котел на 16 квт(с головой даже для большой 3 комнатной квартиры)-стоит около 10 тыс гривень всего. Тоесть поставить централизованный на весь дом-будет стоить максимум 7 тыс со средней квартиры. И эти деньги сожно на 3-5 лет в кредит по госпрограмме взять. Плюс еще максимум 7 тыс с квартиры на внешнее утепление дома. Нормальные поссоциалисстические страны давно это сделали. И только Украинцы 30 лет сидели на печи нихрена не далая и ожидая видимо чуда,ШАРЫ
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09.10.2022 13:27 Відповісти
Так чего в премьер-министры не записался? Сразу бы взял, да сделал. А если серьезно- каждый должент давать советы в тех обласятях, в котрых он хото что-то понимает. Мнение дилетанта очень полезно при ловле блох и еще в футболе.
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09.10.2022 15:39 Відповісти
Зато набудувати маєтків, трц, накупити мерсів і яхт- рєшаємая задача)
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09.10.2022 16:41 Відповісти
Це той голова нафтогазу розкритикував, який за півроку зробив надприбуткове державне підприємство абсолютним банкрутом?! Ахахаха
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07.10.2022 19:36 Відповісти
Якщо ви не в курсі, то його мамочка 25 років займалася антиукраїнською діяльністю за бабки кремлядів. Дивно було б від синочка очікувать іншої позиції.
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07.10.2022 19:47 Відповісти
включати опалення цілої школи і лікарні заради 2 класів і 5 палат - дибілізм, я можу позичити обігрівачі придуркам
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07.10.2022 20:43 Відповісти
місцевим диванним тролям це до лампочки,їм головне наваляти тут купи своїх випорожнень і прокукорікати про те ,що людям потрібне тепло,а от де брати газ тролям до дупи....
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07.10.2022 21:22 Відповісти
Цікава штука - по всій Україні завжди пафосно повідомляють , що в такому то місті міський голова Пупкін дав вказівку включити опалення , але навесні жодного разу не чув повідомлень , що Пупкін дав вказівку припинити опалення.
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07.10.2022 23:54 Відповісти
Дозвольте людям встановлювати індивідуальне опалення...і через 5 років споживання газу впаде в 2 рази.
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08.10.2022 00:44 Відповісти
Вибачте, але схоже, що ви нікуя не петрите в індивідуальному опаленні.
Це набагато дорожче. І набагато небезпечніше в багатоквартирних будинках. І за газ сплачувати (якщо це газовий котел) будете вдвічі чи втричі більше, ніж за центральне опалення
Якщо електричний котел чи тепла підлога - зовсім зжебракуєте.
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08.10.2022 08:44 Відповісти
Не бреши. У мене тепла підлога газом - плачу стільки скільки й у квартирі із централіз. опаленням.
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08.10.2022 09:25 Відповісти
Скільки квадратів? 7-8?
А про будинок в якому можно жити - метрів 200.
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08.10.2022 15:28 Відповісти
60 квадратів. Сплачую стільки же скільки й стандартна двокімнатна із централізованим. Тільки у них 17 гр-сів а у мене 22. А ти, коли селився на 200 квадратах не знав, що за опалення треба платити чи що. Оселись по статках, на 40, і будеш у шоколаді. Чи ти з тих, хто купляє понтове залізне корито і потім вимагає з усіх безкоштовну парківку.
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08.10.2022 15:43 Відповісти
Глупости. Потери (и те очень завышенные!) от централизованного отопления хитросделанные украинские чиновники тоже переложили на потребителя. Если бы лишить Киевтеплоэнерго права монополии, то государство выиграло бы миллиарды в год только за счет сокращения дотаций за газ. А затраты простого гражданина сократились бы на 30-40-50 процентов. Это подтверждает практика перехода жителей Киева на индивидуальное электроотопление. Но ублюдки из Киевэнерго тоже это поняли и стали начислять квартирам с нулевыми показателями теплосчетчиков "потери" в размере среднего потребления. Абсурд! Бесстыдство и беззаконие, - платить при нулевом потреблении тысячи гривень за "тепло". Но в Украине это норма.
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08.10.2022 09:59 Відповісти
Ниодин "власний приклад , жодні бла-бла-бла гуманітаріїв не переклеслять певні закони фізики й певні інженерні рішення .
"Патєрі" це скільки хоча б в відсотковому вимірі ?!

Ви в курсі , що таке "вторинний продукт" електрогенерації ?! Як охолоджуються такі системи ?!

Дядечку -- пар який генерується як вторинний продукт від електрогенерації . Пар який генерується від певних промислових процесів він все одно виробляється . Він є й буде . І існує лише два рішення -- або його утілізувати без користі , або подавати в тепломережу . Великі міста в світі фунціонують без центрального опалення виключно десь на півдні Європи й тільки тому , що так історично склалося .
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08.10.2022 10:50 Відповісти
Да бросьте вы… дело даже не в первичности или вторичности генерации, дело с том, что в Украине, стремящейся на словах в Европу, на деле процветает монополия на теплогенерацию, что исключает возможность выбора гражданину покупать тепло, или обогревать квартиру иконвекторами от электричества. В том же Киеве в части новостроек до 4-5 этажей установлены газовые котлы, им, оказывается, можно. А вот в высотке владельцу квартиры отказывают в отключении от централизованного отопления. Коррупция. Тотальная коррупция в Украине. Бесстыдство и беззаконие. Я - об этом.
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08.10.2022 13:32 Відповісти
Почуйте уважнійше ...
На пострадянському просторі існує певна ілюзія про те , як зараз працюют ринкові відносини у розвинутому світі . При комуняках казали , що конкуренція це лайно , ринкова економіка -- це людожерство . Безробіття це вирок ...
Ті ж самі комуняки захопили владу після розвалу софка й почали будувати ту ж саму схему , яку ранійше критикувала їх ідеалогія , бо тепер ствержують , що уся більшовицька критика ринкових відносин це суцільна брехня . Причому за ідеал "капіталізму" бралися не країни Європи , США , Японія й Азія , а щось на кшалт Бразилії або Європи кінця 19 століття ...
Так й досі всі чомусь бачать лише в контроверсійних колярах . Або суцільна конкуренція до нестями , або "адін настАящій хАзяін" як то мене запевняли йще в радянські часи мовляв такого хузяїна не висточає .

Але реальний ЕС , реальні США , Японія , Канада , Британія - усі різні , усюди своя особливість ... Але головна відмінність , що ніде , півторюю ніде не існує того капіталізму , яких малював Маркс (в чорних тонах) або Адам Сміт в світлих тонах .
З того часу усе змінилося й головне чого тоді не було в капіталізмі --- не було критичних інфраструктур . Не було глобалізація взагалом , не було проєктів , які потребували велике капіталовнесення - на десятки років , поки це усе окупиться .
Це на рівні дрібного ФОПа усе просто с економікою . З т.з. та в так званному mass production . Коли десятки тисяч існує пропозицій й кожна пропозиція не є складною й наукоємною , не потребує довгого навчання й купи фахівців . Але в серійному виробництві вже усе не так працює . Й замість "вільного ринку" кінцевого продукту існують вільний ринок тендерів ... тобто : пропозицій щось виробити (чи товар складний , чи послугу , чи інфраструктуру) . Так само працює й штучне виробництво , так працюють системи критичних інфраструктур . Й ось системи будування мерез опалення , мерез вироблення будь якої енергії для великих конломерацій -- усе це працює по тендерах . Тендер виграє один економічний гравець й він після цього стає певною мірою монополістом . А як же ж без цього !
Ви в місті знімаєте житло й якщо на місяц - вибір дрібний крім готелів й хати не багато дешевші за готелі . А на рік -- інша ціна . На п"ять років йще меньша . В період контракту властник житла стає монополістом для Вас . Й якщо Ви чи він не виконуєте контракт , то компенсуєте втрати властника .
Так само й тепломережами . В них не для того вкладалися , що потом грати в конкуренцію . Бо мережа це штучний товар й ахереть який дорогий й укупається за десятиріччя . Інша справа це масовий товар -- послуги ослуговання мереж . Ось що потрібно демонополізувати . Тобто якщо ваш будинок має погану термоізоляцію , якщо мережі навколо будинка багато втрачають . Ось що требо роздрібнювати . Можливо потрібні лічільники не тільки на весь будинок (на кожну хату - це не обговорюється) . Але й на район певний . Тоді буде дешевше будь чого .
Бо ніхто не руйнує фундамент , якщо таргани роками не виводяться .
Боротися требо не з блескучою й ********* системою централізованного опалення , а з поганим її господарюванням . Олігархи зкупили ОБЛенерго й нічого там майже не робили для зниження втрат в мережах й усі втрати списували на кінцевого користувача . Усе потрібно повернути в громади (виробництво) , але з виробництва виділити обслуговання й нехай мерія будинкові коперативи наймають певну обслугу їх мереж !
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08.10.2022 21:15 Відповісти
но брать деньги за принудительное отопление как-то неправильно, нет? наоборот вроде как - должны доплачивать, если согласия отапливаемый не давал. ну и имхо цена газа топлива включена в цену за электрику, а отопление - это приятный для кого-то бонус в ярды гривен. (ведь летом как-то справляются без обогреваемых - нет?)
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08.10.2022 20:37 Відповісти
Один мій знайомий зтвержував , що одна колонна в його хаті займає зайву площу й він як властник житла має право її знести . А то була ****** колона будинку . Але й це його не переконала , бо він казав , що то в безбожників вірять в якісь несучи колони , а його оберегає Бог й він йому молиться .
А я Вам кажу , може десь властному лісі який не торкається інших лісів Ви маєте право хоч його спалити . Але місто , багатоквартирний будинок всюди працює права людини тільки там , де вони не порушують права інших . Мережа опалення вона так була збудованна , що не передбачає індівідуально відключення від неї однієї квартири й навіть цілого парадного під"їзду .

Й головне . Яж написав про вторинний цикл в будь якої генерації .
Й ціна на електроенергію (а точнійше -- її собівартість) включає цей процес .
Й якщо усі відмовляються від цього , то кіловати подорожчають для усіх на 30-50% ...

Тобто , якщо Ви відключаєтесь від існуючої мережи , то світло вам будут продавати хоча б на 30% дорожче , згодні ?! Й тоді ваші усі розрахунки про "вігідний обогрів" електроприладами йде прахом .
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08.10.2022 21:49 Відповісти
сейчас капитализм. это все должно быть расписано от и до и предлагать услуги соответственно оптом - дешевле. навязанные услуги и монополии - это не капитализм по определению и ждать чего-либо хорошего (и вообще каких-либо изменений) от этого не стОит (их и нет). и всяческие колонны и несущие стены также вообще-то по-хорошему должны быть прописаны. и парко-места\их отсутствие. и многое другое. у нас сейчас помесь ежа с ужом (худшее из капитализма и худшее из совка, все что угодно как покупается избранными физиономиями за бабло так и продается менее избранным миллионам идиотов за цены с потолка обычно без какой-либо видимой и понятной логики) из этого очевидно за 30 лет ничего не вышло и выйти не может, ну как минимум для большинства.
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09.10.2022 03:15 Відповісти
Ну що Ви така кажете ? Що , Вам недостаньо латіфундійсько-компрадорського капіталізму , який сбудував Кучмо з олігархами -- Ви в загалом топите за щось на кшаль того , що збудували по замові Хосе Відели кілька гарвардських фанатів ліберальної економіки . В США там демократи (а також більш поміркованне крило республіканців) й провспілки не дали би такі експеременти зробити , а ось Відела - будь ласка . Півторюю , регулювання це обмеження для усіх а не тільки для монополістів . Й поняття "прородна монополія" це не вигадка наша . В багатьох країнах є монополії на великі потужності , але усі вони піб подвійним оком суспільства й контролюючих органів й ті ж самі монопольнф електро-компанії в Італії , в Ізраїлі , в Ірландії десятиріччами тримають ціну на свої послуги в межаї 5-6% коливання . При чьому не тільки в більшу сторону , але й в меньшу . А ось житло (як з"йомне , так й на продаж) , яке абсолютно ринкова сфера , там ніколи не було меньше й стрибки в 2 , в 3 й 4 рази за 10-15 років ...

Йще зрозумійте , й італійці , і ірландці й ізраїлітяне мріяли про централізованне опалення, централізованне водопостачання , бо це шлях до планування й раціонального використання енергії . Але історично побудова так відбувалася , що зараз змінити майже неможливо . У подавній італійців й ізральтосів з середини листопада до середину квітня дома ходять в світерах й вовняних шкарпетках бо стіни тонкі ... в хаті 16-18 градусів ... В Україні 17 градусів могли (до війни) визвати новий Майдан .

Йще , усюди в світі існує 2 позиці в кожних розрахунках .
1. Показник лічильника * 1.10-1.2* (ПДВ) .
2. Осблуговання .
Й позиція 1 Ви можете хоч кожного дня вимикати (якщо це світло , газ , вода) , але від цього позиція 2 не залежить . Й позиція 2 може зникнути тільки на грунті того , що з Вами офіційно приминять контракт . Й Вас попередять , що в випадку бажання знову підключитися з мережі , Ви заплатите по пункту 2 ціну за квартал (якщо не за пів року) .

Й тільки
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09.10.2022 17:14 Відповісти
монополия может быть, но она должна быть дешевле чем любая альтернатива (ну и какие-никакие законы логики соблюдать, а не наценки с потолка ставить), на то она и монополия. в случае отопления это не так (хотя должно быть так, как минимум, если топить котельни не газом а чем-то подешевле, углем там, дровами и т.п. и таки да - централизованно оно должно быть, имхо - на порядок - дешевле чем любое другое). если бы это было выгодно и соответствовало стандартам никто бы не топил за индивидуальное отопление и даже бы не думал в этом направлении. но навязанные услуги при капитализме должны идти лесом в любом случае. не нравится качество услуги\цена\что еще - отключение должно быть вариантом. даже если все плохо с совка, то трубы переварить\заизолировать\запломбировать или еще как должно быть возможно, причем быстро. тогда и сервис улучшится и энергоэффективность и т.п, потому то появится бизнес интерес, а не халявная раздача денег от государства у которого денег уже и так нет.
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09.10.2022 22:11 Відповісти
да и вообще, всегда надо исходить из ценностей, морально-этических норм, логики и т.п. в данном случае - право человека не получать услуги, если они ему не нужны\не оплачены, т.е. мерзнуть (при отсутствии денег). иначе всегда придется "сойтись по-середине" что приводит к той же ситуации с Хйлом и сотням тысяч убитых. к примеру, в США совсем недавно не было денег на правительство - внезапно, да? у нас бы так, мечты конечно, от отсутствия денег у нас как минимум те сдохнут последними скорее всего - в США ввели "шатдаун" и всех (почти миллион дармоедов) отправили по-домам, потому как деньги считают.
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09.10.2022 04:16 Відповісти
С точки зору класичного лібералізму -- монополізм це природне явище й з ними ніяк не можно боротися державним регулюванням .
А ось коли на початку 20го століття в США з"явилося "антитрастове законодавство" то багато хто тоді з марксистів (яких Члєнін називав "АпАртуністамі") в захваті були від цього й стверджували , що цей закон одне з досягнень класової боротьби з капіталістами .
Державне регулювання , встановлення мінімальної запрлатні , мінімального прожиткового мінімуму, право на відпустку , пенсійні фонди, фонди підвищення кваліфікації (перекваліфікації) , страхові поліси , виплати по безрабіттю -- усе це протирічіть класиним постулатам ліберального ринку й є елементом державно-законодавчого регулування
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09.10.2022 16:37 Відповісти
О, а я гадаю - чого це в Бундесі плотють на 30-40-50 відсотків меньше ніж у нас....
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08.10.2022 15:30 Відповісти
зато нет обязаловки. капитализм. платишь только за то, что потребляешь\хочешь потреблять, как и должно быть. а так - устроили монополию. если к примеру разрешат платить только за полученные в твою хату килокалории и ни гривной больше (и к примеру не платить если потребление нулевое), то - вдруг - и эффективность придет в норму и тупые решения само собой прекратятся и деньги лишние появятся на более важные дела а не на тупой обогрев атмосферы в лучшем случае.
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08.10.2022 20:29 Відповісти
Усі можновладці підіймають бучу на рахунок опалення та газу. Одні звітують про готовність до опалення, інши про борги тепловіков, треті, що газ занадто дорогий.
Але ніхто палець о палець не вдарив щоб утеплити будинки- хоча б комунальної власності: школи, лікарні, дітсадочки. Кожен день буваю у різних районах Києва - не бачив навіть натяків. А це перший крок до економії та підвищення температури в будівлі.
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08.10.2022 01:55 Відповісти
Якби тепловики купували газ за ринковою ціною і повністю б за нього розраховувалися, це була б інша ситуація. А так держава має компенсовувати різницю" - а в этом и есть вся суть схемы: чем больше якобы сгорает газа для отопления "любимых киевлян", тем больше можно гарантированно получить из бюджета! А обьемы выработанной теплоэнергии в Украине и Киеве завышены на 30-40 процентов, соответственно, на столько же завышены тарифы, оплачиваемые простыми гражданами и на столько же выше размеры компенсации государством за газ. Ни НАБУ, ни СБУ, ни ГБР этого не замечают. Хотя все это на поверхности. А еще есть затраты на содержание теплосетей - это вообще клондайк, трубы, запорная арматура и насосы закупаются годами по завышенной цене у своих карманных фирм. Ну а про расходы на аппарат управления с окладами в несколько сот тысяч, не знает только ленивый. А для успокоение лохтората надо погромче хрюкать: "Украина после войны станет совсем другой страной!" Ага, станет...
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08.10.2022 09:53 Відповісти
Ця голов(к)а від Нафтогазу ні за що не відповідає і нічого не робить крім дерибану бабла. Йому пох. люди і їхні проблеми. Його місце давно уже на нарах.
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08.10.2022 13:06 Відповісти
Вітренка можно по пришвидшеній процедурі *за законами військового часу* відправити вслід за кораблем.
Він вже набалакав собі на років 10 тюрми тільки виведенням з експлуатації газових сховищь.
А ще зробив, ще до війни, Нафтогаз збитковим, а коли був Колобов то був прибутковий.
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08.10.2022 15:57 Відповісти
ну, тут Витренко таки прав, имхо. можно для эффективности принятия решений продавать газ по рыночной цене до средней температуры +8. иначе ведь можно и летом топить, почему бы и нет.
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08.10.2022 20:22 Відповісти
А что такое рыночная цена? В условиях, когда предприятия постоянно сосут компенсации.
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09.10.2022 10:26 Відповісти
У нас условные церкви вообще бесплатные. И так далее. Проблема в том что у нас сначала к бюджету относятся "берите сколько хотите", а потом начинают требовать у тех, кто вообще не при делах и с кого уже сдирают три шкуры.
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09.10.2022 10:28 Відповісти
У нас население уменьшилось из-за бегства, предприятия закрылись из-за войны, экономика просела на треть, а им газа не хватает. Врут.
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09.10.2022 10:27 Відповісти
Ну в принципі могли кілька днів ще почекати, сьогодні от +16, до середи буде +15. Якщо у лікарнях вікна поміняні (а у більшості київських лікарень пластикові склопакети), то можна ще і не вмикати...
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09.10.2022 11:11 Відповісти
 
 