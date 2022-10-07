Нацбанк оновив порядок застосування заходів впливу до банків

Національний банк України оновив порядок застосування заходів впливу до банків.

Зокрема, НБУ вніс зміни до Положення про застосування заходів впливу. Ці зміни ґрунтуються на нормах закону України від 30 червня 2021 року №1591-IX "Про платіжні послуги", який уведено в дію з 1 серпня 2022 року.

Закон №1591 (стаття 84) визначає, в тому числі, окремий перелік заходів впливу, які можуть бути застосовані до банку та власника істотної участі в банку в разі порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, та в разі недостатності заходів з управління ризиками, що вживаються для захисту інтересів споживачів платіжних послуг.

Цей перелік подібний до переліку заходів впливу, визначеного статтею 73 закону України "Про банки і банківську діяльність", що вже втілений у Положенні.

З метою імплементації норм закону № 1591 Національним банком унесено зміни до Положення в частині:

виокремлення в окремий розділ порядку застосування заходів впливу відповідно до статті 84 закону №1591;

доповнення підстав віднесення банку до категорії проблемних у зв’язку з невиконанням банком без обґрунтованих причин рішення правління Національного банку щодо усунення порушень законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, протягом визначеного Національним банком строку.

Додатково змінами синхронізовано строк призначення довіреної особи зі строком усунення порушення, за яке було застосовано тимчасову заборону використання власником істотної участі в банку права голосу.