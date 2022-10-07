Світове виробництво пшениці може стати рекордним за рахунок врожаїв у Росії та ЄС, – ФАО

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) у вересні підвищила прогноз світового збору пшениці у 2022 році до 787,2 млн тонн, що на 1% більше, ніж було зібрано у 2021 році.

Про це повідомляється у звіті організації, передає Інтерфакс-Україна.

"І, можливо, (показник – ред.) досягне ще вищого, рекордного, рівня. Це зумовлено вищим, ніж очікувалося, урожаєм у Європейському Союзі та Російській Федерації", – сказано в документі.

Загалом світове виробництво зерна знизиться на 1,7% – до 2,77 млрд тонн, у тому числі фуражного зерна – на 2,8%, до 1,47 млрд тонн, "що обумовлено, головним чином, несприятливими агротехнічними умовами в США", пояснюють експерти ФАО.

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Крім того, виробництво рису у світі в 2022 році очікується на рівні 512,8 млн тонн, що на 2,4% нижче за абсолютний рекорд 2021 року. Зниження прогнозу порівняно з вереснем пов'язане з літньою посухою, що тривала, високими температурами в Китаї і повенію в Пакистані, йдеться в документі.

Як очікується, споживання зернових у 2022/2023 сільгоспів може знизитися на 0,5% – до 2,79 млрд тонн, в основному за рахунок зменшення споживання в кормових цілях.

Раніше повідомлялося, що США виділять $68 млн на закупівлю української пшениці для вирішення світової продовольчої кризи.